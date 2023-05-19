محمد ممدوح غير قادر على رؤية أكثر مشهد مؤثر له في مسلسل رشيد.. فيديو

أكد الفنان محمد ممدوح أنه غير قادر على مشاهدة نفسه في اكثر المشاهد المؤثرة له في مسلسل رشيد الذي تم عرض في رمضان 2023.

وقال محمد ممدوح خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، تقديم الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أنا شوفت المشهد مرة خلاص مش لازم اشوفه تاني، وانه كان مشهد صعب على الشخصية بعدما شعر بفقدان ابنه وهو لا حول له ولا قوة ولا يوجد شيء يستطيع فعله وهو داخل السجن ولم يستوعب الفكرة وهناك بعض الجمل في المشهد ارتجلها في وقتها ولم تكن مكتوبة.

خبطت نفسي بحاجة حديد

وأضاف أن وجود ابنه في حياته هو الذي كان يجعله يتحمل فكرة السجن حتى يخرج ليراه مرة أخرى وأن هناك أمور لا تكون مرتبة وتكون ارتجالية قائلا: "في المشهد ده لقيت حاجة حديد خبطت نفسي بيها بس الحمدلله معملتش كده تاني عشان وجعتني جدا".