محمد ممدوح: نجاح حلقة أو اثنين من المسلسل مش معيار للنجاح عندي

‏قال الفنان محمد ممدوح، إنه لا يقيم أي مسلسل وقت عرضه ويفضل التقييم بعد انتهاء عرض المسلسل بالكامل وهذا ما قام به مع مسلسل رشيد الذي تم عرضه في شهر رمضان 2023.

وتابع محمد ممدوح خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، تقديم الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أنه يتجنب تماما متابعة أي ردود فعل او تعليقات على المسلسل أثناء عرضه سواء إيجابية أو سلبية ويبدا في المتابعة بعدما ينتهي المسلسل وبعد انتهائه من تصوير كل شيء ويفضل تقييم المسلسل بالكامل وليس بالقطعة والنجاح المبكر شيء لا يقتنع به.

الأستاذ أشرف عبد الغفور

وأضاف ممدوح قائلا: "مش عشان حلقة أو حلقتين سمعوا مع الناس يبقى كده المسلسل ناجح وكويس ولازم أن تنتهي القصة بالكامل"، وعن مسلسل رشيد هو راضي عن النتيجة بشكل كامل وعن ردود الأفعال، مضيفا أن وجود الأستاذ أشرف عبد الغفور في المسلسل شيء كان له فارق معه ومع طاقم العمل بشكل كبير ومع المسلسل بشكل عام.