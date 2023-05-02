تفاصيل دور محمد ممدوح بـ فيلم «وش في وش»

عاد الفنان محمد ممدوح ليواصل تصوير فيلمه الجديد "وش في وش"، والذي تشاركه بطولته أمينة خليل.

ويجسد محمد ممدوح دور مهندس خلال أحداث العمل، والتي تدور في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حول المشاكل الزوجية، والتي يعاني منها ممدوح وأمنية خليل كزوجان .

تفاصيل فيلم وش في وش

العمل من بطولة: محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، حمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، والعمل من إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، ومشرف عام كريم الميهي، وإخراج وليد الحلفاوي.

فيلم السرب

يذكر أن الفنان محمد ممدوح ينتظر عرض فيلم " السرب" من بطولة أحمد السقا، المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى.

ويستعرض العمل بطولات الجيش المصري، ويشارك في بطولته: دياب، نيللي كريم، وقصي الخولي، والعديد من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، أحمد حاتم، ومن تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل رشيد

وشارك محمد ممدوح في رمضان 2023 بمسلسل رشيد، وتم عرضه في النصف الأول من الشهر الكريم، وحقق من خلاله نجاح كبير، وشاركه بطولة العمل ريهام عبدالغفور، حسن مالك، تامر نبيل، خالد كمال، حسن العدل، أحمد محارب، صلاح عبدالله، هالة صدقي، و من إخراج مي ممدوح.