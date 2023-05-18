الفنان حسن مالك: عملت معايشة 3 شهور في السيدة زينب قبل مسلسل رشيد

‏قال الفنان حسن مالك إن بعدما عرض عليه شخصية "جمايكا" في مسلسل رشيد وذهب لمقابلة مخرجة المسلسل كانت طريقة كلامه مختلفة عن الدور المرشح له قائلا: "كنت كل ما أتكلم ارمي كام جملة إنجليزي في وسط الكلام".

منطقة السيدة زينب



‏وتابع حسن مالك خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، تقديم الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أنه قام بعمل معايشة ثلاثة شهور قبل المسلسل في منطقة السيدة زينب وكان له بعض الأصدقاء في هذه المنطقة وكان يذهب إليهم لفترة حتى يستطيع إتقان اللهجة الشعبية، مؤكدا أنه تمت معاملته بطريقة جيدة هناك وعلى أكمل وجه، قائلا: "اتعاملت بجدعنة وأصول"، مضيفا أنهم مازالوا أصدقاءه حتى الآن وأنهم ناس جميلة جدا.