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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد ممدوح: أنا ماليش دعوة بتريندات المسلسلات وراض جدا عن رشيد

الفنان محمد ممدوح
الفنان محمد ممدوح

‏أكد الفنان محمد ممدوح، تعليقا على نجاح مسلسل رشيد الذي تم عرضه في رمضان 2023، أنه لا يهتم بالتريتد ولا يصدقه وهو ليس بمقياس بالنسبة له وأنه راض عن المسلسل، والمقياس الحقيقي له هو أن يحدث أي ملاحظة  لتفصيلة كان يقصد إيصالها للمشاهد من خلال المسلسل فذلك بالنسبة له نجاح كبير قائلا: "لو حد شاف حاجة أو حس شيء في المسلسل بشكل عام قصدنا توصيله للمشاهد ده أكبر نجاح".

محمد ممدوح: نجاح حلقة أو اثنين من المسلسل مش معيار للنجاح عندي

 

أشرف عبد الغفور

 

وبدوره قال الأستاذ أشرف عبد الغفور خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، تقديم الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، انه لا يحب الظهور كثيرا ولكن بعد اتصال شريف عامر به قرر الرد والظهور في البرنامج وانه سعيد للغاية بهذه المكالمة قائلا "يمكن لو حد من الأعداد تواصل معي مكنتش أجي"

محمد ممدوح مسلسل رشيد رمضان 2023 أشرف عبد الغفور شريف عامر

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