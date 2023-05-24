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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

7 حيل لتقوية النظر وحمايته من التدهور| اعملها لوبتفتح اللاب والموبايل كتير

قوة النظر
قوة النظر

مع تقدمنا فى العمر  يبدأ النظر فى الضعف تدريجيا خاصة مع انتشار الأضواء الصناعية والأجهزة الالكترونية مما يعرضنا لكميات هائلة من الضوء الأزرق 
هذا بالإضافة إلى التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، لذا من المهم معرفة طرق الحفاظ على النظر وحمايته من التدهور .

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ووفقا لما جاء فى موقع “stylecraze” فإن هناك مجموعة من العادات التى تساعد على حماية النظر من التلف السريع.


تمارين العين
يجب أن تمرن عينيك لتقوية العضلات، والتركيز، وعدم التركيز، وراحة اليد ، وتدوير عينيك ، إلخ ، هي بعض الأمثلة على تمارين العين

رذاذ ماء
كلنا مرتبطون بأجهزة الكمبيوتر المحمولة أو أجهزة iPad أو الهواتف المحمولة الخاصة بنا و الإشعاع الصادر عن هذه الأجهزة ضار جدًا ، وبغض النظر عن عدد طبقات المعاطف الواقية التي نضيفها إلى النظارات ، تتأثر العين دائمًا لذا برد عينيك برش الماء عليها كل ساعة أو ساعتين.

اغلق عينيك
 امنح عينيك 2-3 دقائق راحة بمجرد إغلاقهما و افعل ذلك كل 30 دقيقة ، وسترى فرقًا فى قوة النظر.

ضبط الإضاءة
اضبط الإضاءة على جهاز الكمبيوتر والهاتف الخلوي والآيباد  وسيساعد ذلك في حماية النظر عن طريق منع التلف الضوئي.

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البس نظارة شمسية
يجب حماية النظر من ضوء الشمس الساطع. إذا كنت تخرج من المنزل وكان الجو مشمسًا جدًا بالخارج ، فارتدِ النظارات الشمسية وسوف يمنعون التلف الضوئي وضرر  الأشعة فوق البنفسجية.

احصل على النظارات المناسبة
اذهب إلى طبيب عيون جيد لإجراء فحص طبي، وتأكد من إجابتك على أسئلته بشكل صحيح لمساعدته على وصف النظارات المناسبة لك.

الطعام المناسب 

يساهم تناول الطعام الجيد المتنوع فى حماية النظر من التلف خاصة الأكلات المحتوية على البيض والسبانخ والأسماك الدهنية والبطاطا الحمراء والبقول ولب عباد الشمس والمكسرات والجزر ومنتجات الألبان 

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