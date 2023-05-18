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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير للرجال .. هذا الخطأ يصيبك بأخطر أمراض البروستاتا 

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

وجدت دراسة أن الرجال يكونوا أكثر عرضة للوفاة من سرطان البروستاتا بنسبة الثلث تقريبا إذا كانوا فى سن المراهقة أوالعشرينات وأهملوا التخلص من زيادة الوزن والسمنة 

ووفقا لما جاء فى “ديلي ميل” أظهرت دراسة كبيرة أن زيادة الوزن عند الرجال بين سن 17 و29 تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض سرطان البروستاتا شكل عدواني  ونسب الوفاة بسببه تكن كبيرة.

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ويرجع هذا الرابط بين الرجال والسمنة وسرطان البروستاتا إلى ارتفاع تركيزات عامل النمو الشبيه بالأنسولين -1 (IGF-1)، وهو هرمون  خاص بنمو الخلايا وتطورها، ويعتقد العلماء أنه يسبب المرض الخطير.

وفي حين لا يمكن للناس تغيير عوامل الخطر المرتبطة بـ سرطان البروستاتا مثل العمر والتاريخ العائلي، يقترح الخبراء أن هذا يظهر أن الحفاظ على وزن صحي هو شيء يمكن للرجال التحكم فيه لتقليل فرص الإصابة والحد من مخاطره.

سمنة الرجال
سمنة الرجال

وعلى الرغم من أن العديد من أنواع سرطان البروستاتا تنمو ببطء وقد لا تسبب أي ضرر خلال حياة شخص ما، إلا أن البعض الآخر من المصابين يعانون من أعراض شديدة الخطورة وينتشر بسرعة خارج البروستاتا 

وقالت الدكتورة ماريسا دا سيلفا، من جامعة لوند بالسويد، أن منع زيادة الوزن في مرحلة الشباب قد يقلل من خطر الإصابة بـ سرطان البروستاتا والحد من الوفاة الناتجة عنه 

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