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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

الدجاج
الدجاج

تختلف أجزاء الدجاج فى قيمتها الغذائية وفوائدها ونفس الأمر ينطبق على أضرارها وللأسف لايعرف الكثير منا هذه المعلومة. 

تقول الدكتورة ناتاليا سيتشوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، خبيرة التغذية الروسية، تمتلك بعض أجزاء الدجاج فائدة أكثر من باقى القطع الأخرى كما تسبب بعض الأماكن فى الدجاجة أضرارا عديدة فإن بعضها آمن تماما.

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ووفقا لموقع "نوفوستي " فقد قالت الدكتورة ناتاليا سيتشوفا في حديث لراديو "سبوتنيك" أن اللحوم البيضاء فى الدجاج تحتوى على أقل نسبة دهون لذا فإن صدر الدجاج أكثر أجزاء الدجاج فائدة للجسم والصحة.

وأوضحت أن أخطر أجزاء الدجاج على الصحة هى التى تحتوى على كمية كبيرة من الدهون المشبعة وهذا ما يوجد فى الجلد والمنطقة الموجودة أسفله مباشرة .

ويفضل ابتعاد من يعانون من ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب والسكري عن تناول الأجنحة والأوراك والدبابيس لنفس السبب

وأضافت أن أفضل وقت لتناول أوراك الدجاج يكن في فترة الغداء أما لحم الصدر فيكن فى فترة العشاء، لأن لحم الفخذ والساق قريب من اللحوم الحمراء وهذه تحتوي على نسبة جيدة من الدهون المشبعة ويجب تناولها بكمية محدودة ولكن الامتناع عنها نهائيا أمر خطير.

اجزاء فى الدجاج تعادل اللحوم
اجزاء فى الدجاج تعادل اللحوم

وأشارت إلى أن لحم الفخذ والساق والأجنحة مع الجلد في الدجاج يحتوي على نسبة عالية من الدهون مثل الموجودة في اللحوم الحمراء الدهنية ونفس الأمر ينطبق على لحم الصدر فى حالة تناوله بالجلد.

وكشفت ناتاليا أنه يجب طريقة طهي الدجاج دون تكوين قشرة مقرمشة لأنها تحفز عملية التصاق ألياف الكولاجين ويمكن القول أنها تسبب شيخوخة الأوعية الدموية والجلد وأفضل طريقة لطهى لحم الدجاج هى السلق أو البخار. 

وأكدت على عدم تناول الدجاج يوميا والتنويع بين أنواع اللحوم الأخرى والأسماك لتحقيق التوازن وأقصى استفادة للجسم.

الدجاج أجزاء الدجاج أمراض الجهاز الهضمي النظام الغذائي اللحوم الحمراء الدهنية الكولاجين

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