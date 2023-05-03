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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صحى ولذيذ .. طريقة عمل ستربس الدجاج المشوي

ستربس الدجاج المشوى
ستربس الدجاج المشوى

يعد ستربس الدجاج المشوي من أكثر الأكلات الصحية التى تمتلك مذاقا شهيا وفي نفس الوقت نسبة الدهون بها منخفضة ويحبها الأطفال 


نعرض لكم طريقة عمل ستربس الدجاج المشوي من خلال خطوات الشيف نورهان ميشيل.

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مقادير ستربس الدجاج المشوي
نصف كيلو صدور دجاج  مخلية 

عيدان خشبية

نعناع فريش  للتزيين

تتبيلة الدجاج

1 كوب زبادي

كيس سبايسى بخلطة الدجاج

2 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

3 ملعقة كبيرة باربيكيو صوص 


طريقة عمل ستربس الدجاج المشوية

  • ضعى كل مكونات التتبيلة فى بول كبيرة واخلطيهم جيداً ثم تبلي بها ستربس الدجاج.
  • قطعى الدجاج بالطول بحيث تكون سميكة وتشك بالعصيان الخشبية ثم تشوى على الجريل حتى الننضج .
  • قدمي قطع ستربس الدجاج المشوي وهى مزينة بأوراق النعناع.

 

ستربس الدجاج ستربس الدجاج المشوي طريقة عمل ستربس الدجاج طريقة عمل ستربس الدجاج المشوي طريقة ستربس الدجاج

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