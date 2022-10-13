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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل ستربس الدجاج الموفرة.. أحلى من المطاعم

ستربس الدجاج
ستربس الدجاج

ستربس الدجاج الموفره من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع العديد إلي شرائها من المطاعم و الأسواق.

قدمت الشيف سارة سلامة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل ستربس الدجاج الموفره في المنزل.

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مقادير ستربس الدجاج الموفره


٥٠٠ جم صدور دجاج مفرومة
٥٠٠ جم أوراك دجاج مفرومه
٢٥٠ جم حبوب صويا مجروشه منقوعه بالماء ومعصوره 
١ حبة بطاطس مسلوقه ومقطعه مكعبات
٢ ملعقة كبيرة ثوم بودر 
٢ ملعقة كبيره بصل بودر 
نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون 
ملعقة كبيره بابريكا 
ملعقة صغيرة قرفه
ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب
ملح وفلفل أسود 
زيت عباد الشمس
لعمل الطبقه الخارجيه 
دقيق
بيض 
بقسماط 
زعتر جاف
بابريكا
ثوم بودر 
بصل بودر 
ملح وفلفل أسود 
زيت عباد الشمس

ستربس 


طريقة تحضير ستربس الدجاج الموفره


تضاف كل المكونات في الكبة وتفرم حتى تتجانس تماماً.

 تحضر صينية كبيرة دائريه وتدهن بالزيت.

 يفرد خليط الدجاج في الصينيه ولا نهتم بتنسيق الشكل بصوره مبالغ فيها.

 يطهى الدجاج في فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ لمجرد ان يجف الخليط ويتماسك وليس بالضروره أن ينضج تماماً.
يرفع الدجاج من الفرن بعد تمام النضج ويترك ليبرد تماماً. 

يقطع قرص الدجاج بصورة عشوائية غير منسقه لتعطي شكل مماثل لشكل قطع ستربس الدجاج.
لعمل الطبقة الخارجيه تعفر قطع الدجاج بالدقيق. 

يخفق البيض مع الملح والفلفل والقليل من الماء ويغطى به الدجاج. 

يتبل البقسماط بكل التوابل والأعشاب وتغطى قطع الدجاج به.
تقلى ستربس الدجاج في الزيت وتقدم مع الكاتشب أو المايونيز أو المسطرده.
من الممكن حفظ ستربس الدجاج في الفريزر على القلي وبمدة صلاحية ٣ أشهر.

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