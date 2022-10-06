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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في حلة واحدة.. طريقة عمل مكرونة بولونيز

طريقة عمل مكرونه
طريقة عمل مكرونه بولونيز

مكرونة بولونيز من الأطباق الرئيسية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل مكرونه بولونيز...

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مقادير مكرونة بولونيز


٢ مكرونة سباجيتي
١ بصل
٢ فص ثوم
نصف كيلو لحم مفروم
١ جزر مبشور
١ كرفس
١ مكعب مرق
ملح و فلفل
رشه جوزه الطيب
١ ملعقه كبيره زعتر
زيت زيتون
٣ كوب عصير طماطم
٢ ملعقه كبيره صلصة
جبنه بارميجان للوجه

 

طريقة تحضير مكرونة بولونيز


في وعاء على النار نضع القليل من زيت الزيتون مع البصل و الثوم و نقلبهم قليلا حتى يذبل البصل ثم نضيف اللحمة المفرومة و نقلبهم حتى ينضج اللحم
نضيف الكرفس و الجرز و نقلبهم قليلا ونتبل بالملح، الفلفل و جوزة الطيب ثم نضيف الصلصة، عصير الطماطم، مكعب المرق و الزعتر و نقلب ثم نضيف مقدار كوب ماء و نتركها لتتسبك لمدة ١٠ دقائق على نار هادئة. 

نضيف المكرونة السباجيتي غير المسلوقة للصلصة و نغمرها بالماء المغلي و نقلب جيدا للتاكد من عدم التصاق المكرونة ثم عندما تغلي ننزلها من على النار و نغطي الوعاء و نتركه لينضج مع التقليب من الحين للاخر. 

عندما تنضج نسكبها في وعاء التقديم ونرش على الوجه جبنة بارميجان و تقدم بالهنا و الشفا. 

مكرونة بولونيز طريقة عمل مكرونة بولونيز مقادير مكرونه بولونيز طريقة تحضير مكرونة بولونيز الشيف غادة التلى

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