عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل فتة الكشك بالفراخ.. جديدة وغير تقليدية

فتة الكشك بالفراخ
فتة الكشك بالفراخ

فتة الكشك بالفراخ من الأطباق الرئيسية الجديدة و الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي ولا يقاوم.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل فتة الكشك بالفراخ.

txt

طريقة عمل ميني بيتزا.. وأسرار لحفظ العجينة في الفريزر

txt

طريقة عمل التونة في المنزل.. أحلى من الجاهز

مقادير فتة الكشك بالفراخ 

 

 ٦ صدور دجاج مسلوقه 

 ٤كوب زبادي 

  نصف كوب دقيق 

٤ كوب شوربه الدجاج 

 بصل شرائح محمر 

 ملح و فلفل 

 بقدونس
للوجه الصلصه : 

ملعقه صغيره سمنه 

٣ ملعقه كبيره صلصه 

 فص مستكه 

كوب شوربه 

  ملح و فلفل

 خبز محمر 

 أرز للتقديم 

 ملعقه كبيره صنوبر مقلي

 

طريقة تحضير فتة الكشك بالفراخ 


في وعاء نخلط الزبادي مع الدقيق و نقلبهم جيدا ثم نضيف له مرقة دجاج و نقلب ثم نرفعها على النار و نقلبه باستمرار حتى يغلي  
نذوب المستكة مع السمنة على النار ثم نضيف الصلصة و المرقة و نتركها على النار حتى تتسبك و نتبلها بالملح  
في طبق التقديم نسكب الأرز ثم نضع بجانبه الدجاج المنسل، ثم نضيف الكشك وقليل من الصلصة الحمراء ثم نزيين الوجه بالبصل المقرمش والخبز المقلي على الأطراف ويقدم بالهنا والشفا

فتة الكشك بالفراخ طريقة عمل فتة الكشك بالفراخ الشيف غادة التلى الكشك بالفراخ طريقة تحضير فتة الكشك بالفراخ مقادير فتة الكشك بالفراخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعلقة السنبلة بتاعت زمان.. ما حقيقة وصول سعرها لـ 150 ألف جنيه؟

روشتة طبيب.. نقيب صيادلة الإسكندرية يفجر مفاجأة في واقعة وفاة إيمان وسجدة

لم يلحظه أحد .. خطأ لغوي فادح على قميص الأهلي الجديد

لا أهلي ولا زمالك.. نادِ مصري مفاجأة يفاوض يوسف البلايلي| خاص

بعد وفاة طفلتين بالإسكندرية.. ما هي الحقنة القاتلة المنتشرة بالصيدليات؟

الزمالك يخسر امام الإفريقي التونسي ويواجه الأهلي بالبطولة الإفريقية لليد

تفاصيل عودة فتاة القطار بعد45 عاما..ووالدتها: فقدت الوعي لما عرفت إنها عايشة

اعرف رسوم تجديد رخصة السيارة الملاكي بعد إلغاء أمان

موضوعات متعلقة

بالشعر الأحمر.. زوجة الحضري تبهر متابعيها بصورة جديدة| شاهد

شورت وقميص.. سعر خرافي لإطلالة إليسا في شرم الشيخ|شاهد

مش بلبس الفستان مرتين.. فيفي عبده تثير الجدل بهذه الإطلالة |شاهد

أول خناقة بعد الجواز.. سالي عبدالسلام تثير الجدل من محطة البنزين |صور

شبه بعض..فساتين هبة مجدي و ميس حمدان تثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

طريقة عمل التونة في المنزل.. أحلى من الجاهز

من الألماس والذهب.. سعر خيالي لـ ساعة أمال ماهر .. شاهد

طبيب يكشف مفاجأة عن أدوار البرد المنتشرة هذه الأيام

ترشيحاتنا

الاتحاد المنستيري: نتمنى أن نعبر على حساب الأهلي إلى دور المجموعات.. فيديو

اشترى الشبكة.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 6-10-2022

غرامة 200 ألف.. الإلزام بإخطار الجهات المختصة بعدد العاملين ووظائف ذوي الهمم

بلينكن يعلن وصول باقر نمازي الإمارات بعد مغادرته إيران

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب عالميًا

الدولار يخالف التوقعات ويهوى عالميًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. أول ظهور لسالي عبد السلام بعد زفافها | شاهد

طريقة عمل فتة الكشك بالفراخ.. جديدة وغير تقليدية

محتشمة وأنيقة.. الملكة رانيا تستعرض أناقتها في عمان بهذه الإطلالة| شاهد

3 حاجات.. ماذا قالت صابرين عن 54 سنة مرت من عمرها

فيديو

بعد غياب عامين.. ابنة أحمد الفيشاوي تظهر وتتجه للغناء

بطريقة جنونية.. طبيب يقتحم بوابات كومباوند في الشيخ زايد.. فيديوجراف

بعد حفل زفافها.. سالي عبدالسلام تثير الجدل من داخل بنزينة.. فيديو جراف

الأهلي يحذف شعار "نادي القرن" من قميصه الجديد.. ما القصة؟ “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ