طريقة عمل فتة الكشك بالفراخ.. جديدة وغير تقليدية

فتة الكشك بالفراخ من الأطباق الرئيسية الجديدة و الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي ولا يقاوم.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل فتة الكشك بالفراخ.

مقادير فتة الكشك بالفراخ

٦ صدور دجاج مسلوقه

٤كوب زبادي

نصف كوب دقيق

٤ كوب شوربه الدجاج

بصل شرائح محمر

ملح و فلفل

بقدونس

للوجه الصلصه :

ملعقه صغيره سمنه

٣ ملعقه كبيره صلصه

فص مستكه

كوب شوربه

ملح و فلفل

خبز محمر

أرز للتقديم

ملعقه كبيره صنوبر مقلي

طريقة تحضير فتة الكشك بالفراخ



في وعاء نخلط الزبادي مع الدقيق و نقلبهم جيدا ثم نضيف له مرقة دجاج و نقلب ثم نرفعها على النار و نقلبه باستمرار حتى يغلي

نذوب المستكة مع السمنة على النار ثم نضيف الصلصة و المرقة و نتركها على النار حتى تتسبك و نتبلها بالملح

في طبق التقديم نسكب الأرز ثم نضع بجانبه الدجاج المنسل، ثم نضيف الكشك وقليل من الصلصة الحمراء ثم نزيين الوجه بالبصل المقرمش والخبز المقلي على الأطراف ويقدم بالهنا والشفا