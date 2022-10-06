طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل.. أحلى من الجاهز

الحلاوة الطحينية من الحلويات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ، مما يدفع العديد إلي شرائها من الأسواق.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الحلاوة الطحينية في البيت.



مقادير طريقة عمل الحلاوة الطحينية

٢ كوب طحينة

٢ كوب لبن بودر

٢ كوب سكر بودر



الحلاوة الطحينية بالشوكولاته

٢ كوب طحينة

٢ كوب لبن بودر

١ كوب سكر بودر

صوص شوكولاته



صوص الشوكولاته

كوب زيت

كوب سكر بودر

نصف كوب حليب

نصف كوب كاكاو خام

ملعقة صغيرة سائل فانيليا



إختيارات النكهه

فول سوداني صحيح

فول سوداني مجروش

زبيب

سمسم

جوز هند

لوز

شوكولاته قابله للدهن

طريقة عمل الحلاوة



طريقة تحضيرالحلاوة الطحينية



لعمل الحلاوة الساده تخلط كل المكونات معاً ويعجن الخليط جيداً حتى يتماسك عند الضغط. يضاف القليل من الطحينة في حالة عدم تماسك العجينه. تضاف أي إضافات نكهه حسب الرغبه وتضغط الحلاوة في القوالب. تضغط الحلاوة جيداً باليد في القوالب ويساوى الوجه. يترك قالب الحلاوة ليرتاح ويتماسك في الثلاجة. عند التقديم يقلب قالب الحلاوة ويقدم.

لعمل الحلاوة بالشوكولاته يحضر صوص الشوكولاتة بخلط كل المكونات معاً وضربها في الخلاط أو الكبة أو الهاند بليندر.

تخلط كل مكونات الحلاوة معاً ومعها صوص الشوكولاته بكميه حسب الرغبه. ويعجن الخليط جيداً حتى يتماسك عند الضغط. يضاف القليل من الطحينة في حالة عدم تماسك العجينه. تضاف أي إضافات نكهه حسب الرغبه وتضغط الحلاوة في القوالب. تضغط الحلاوة جيداً باليد في القوالب ويساوى الوجه. يترك قالب الحلاوة ليرتاح ويتماسك في الثلاجة. عند التقديم يقلب قالب الحلاوة ويقدم.