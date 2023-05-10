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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طعام رخيص يعالج الكوليسترول والضعف والإرهاق | اكتشفه

الضعف والارهاق
الضعف والارهاق

يعد الفول السوداني من أكثر أنواع التسالي المفيدة لصحة المخ والجسم وتعالج الضعف والإرهاق وارتفاع الكوليسترول التى أصبحت منتشرة بشكل كبير.

وقال الدكتور سعيد متولى ، استشاري التغذية العلاجية، أن الفول السوداني غنى بعدد كبير من العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم مما يجعله أفضل طعام لمنح القوة والطاقة.

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وأضاف “سعيد” أن الفول السوداني غني بالبروتين والألياف والأملاح المعدنية والفوسفور، والحديد، واليود ، وكربوهيدرات وعناصر معدنية ومضادات الأكسدة وبوتاسيوم ، صوديوم ، وفيتامينات عديدة أبرزها فيتامين ب.

وأوضح “سعيد” أن احتواء الفول السوداني على كل هذه العناصر الغذائية يجعله طعاما مميزا للوقاية من مجموعة كبيرة من الأمراض والمساهمة فى علاجها خاصة ضعف التركيز والذاكرة ومشاكل الجهاز العصبي وأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول والإرهاق الشديد وضعف الجسم.

ضعف الذاكرة
ضعف الذاكرة

وأشار إلى أن الفول السوداني يساعد فى تحسين المظهر العام من خلال تأخير ظهور علامات التجاعيد وشيخوخة الجسم وزيادة كتلة العضلات مما يحسن البنية.

وبالرغم من فوائد الفول السوداني العديدة إلا أنه ينصح بتناوله بكميات معتدلة حتى لا تحدث أى آثار جانبية وأشهرها الاضطرابات الهضمية.

الفول السوداني فوائد الفول السوداني الجهاز العصبي الأملاح المعدنية الاضطرابات الهضمية البوتاسيوم

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