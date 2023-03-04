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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

17 فائدة لتناول حفنة من الفول السوداني

صدى البلد

يحتوى الفول السودانى على عناصر غذائية عديدة، والتي تتميز بقيمتها الغذائية الكبيرة لجسم الانسان، و على نسبة متوسطة من السعرات الحرارية و المياه، و يحتوى ايضا على الكربوهيدرات و الدهون (المشبعة و الاحادية غير المشبعة و المتعدده غير المشبعة) والالياف والبروتين والسكريات والكالسيوم والحديد والماغنسيوم والفسفور والصوديوم والزنك والنحاس والسيلينيوم وفيتامين (B / E / C / H) والفولات والكوليسترول ومضادات اكسدة .

 

ونقدم لك فى هذا التقرير وفقا لموقع هيلثى فوائد الفول السودانى لصحة الجسم ، منها :

1. يعتبر مصدر مهم للطاقة فى الجسم لاحتواءة على الفيتامينات والمعادن و مضادات الاكسدة .

2. يساعد فى تقليل ومحاربة خطر الاصابة المعدة والقولون و محاربة الجدور الحره المسببة للسرطان.

3. يساهم فى الوقاية من بعض الامراض مثل ( امراض القلب و الاعصاب و الزهايمر و الالتهابات والعدوى الفيروسيه ).

4. يعمل على تقليل نسبة الكولسترول السئ فى الجسم وزياده الكولسترول الجيد لاحتوائة على احماض امينية.

5. احتواءه على فيتامين E يساهم فى الحفاظ على نضارة البشرة والجلد و الاغشية المخاطيه.

6. يساعد فى منع و تقليل فرص الاصابة بالسكتة الدماغية.

7. يساعد فى انخفاض الوزن الزائد عند تناولة مرة او مرتين فى الاسبوع كما يجعل الجسم اقل عرضة خطر السمنه.

8. يساعد فى التخلص من حصوات وامراض المرارة.

9. يساعد المراة الحامل فى تقليل خطر الولادة طفل بعيوب خلقية بنسبة كبيرة.

10. يساعد فى محاربه الاكتئاب وتقليل التقلبات المزاجيه.

11. يساهم فى القضاء على السموم داخل الجسم التى تزيد افراز الدهون و تجعل البشرة دهنية كما يساعد فى طرد السموم الزائدة من الجسم.

12. يعمل على تنظيم مستوى السكر فى الدم و تنظيم التمثيل الغذائى.

13. يعتبر مقوى للخلايا العصبيه فى الدماغ.

14. يحمى الجلد من الاشاعه فوق البنفسجيه و الحماية من حرق وتلف الجلد من الشمس.

15. يعمل كمهدء للاعصاب و العضلات و الاوعية الدمويه وتساهم فى التدفق الجيد للدم فى الجسم.

16. يساعد على الشفاء من الكدمات و الجروح بصورة اسرع وعلاج الطفح الجلدى.

17. يساعد على تحفيز نمو الشعر بطريقة صحيه والحفاظ على قوة وصحة الشعر و تعزيز البصيلات وصحة فروة الرأس.

 

 

الفول السوداني أكل الفول السوداني الكمية المسموح بها من الفول السوداني

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