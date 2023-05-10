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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سبب وفاة محمود بكري .. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

سبب وفاة محمود بكري
سبب وفاة محمود بكري .. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

أثار خبر وفاة الكاتب محمود بكري حالة من الحزن فى الوسط الصحفي والبرلماني خاصة أنه عضو بمجلس الشيوخ الحالي. 

وأعلن الإعلامى مصطفى بكري شقيق الكاتب الراحل أنه كان يعانى من أزمة صحية أدت لدخوله المستشفى العسكري والاحتجاز فى الرعاية المركزة .

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وقد تم الإعلان فى وقت سابق عن أن مرض الكاتب محمود بكري هو الالتهاب الرئوي وخلل فى الجهاز المناعى .

وللأسف لا يعرف الكثير من الأشخاص ما هو الالتهاب الرئوي ويعتقدون أنه مجرد اضطراب فى الجهاز التنفسي ولكنها فى الحقيقة خلل خطير يوجد منه أنواع عديدة .

وبعض أنواع الالتهاب الرئوي يمكن أن تؤدي للوفاة خاصة فى ظل المناعة الضعيفة مثلما حدث مع الكاتب محمود بكري .

ووفقا لما جاء فى موقع “ clevelandclinic” نعرض لكم فى هذا التقرير أهم المعلومات التى تساعد فى فهم حقيقة مرض الالتهاب الرئوي المتسبب فى وفاة محمود بكري.

ما هو الالتهاب الرئوي؟
الالتهاب الرئوي هو عدوى تصيب الرئتين بسبب البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات ويتسبب  في تضخم أنسجة الرئة ، ويمكن أن يسبب سوائل أو صديدًا في الرئتين.

 وعادةً ما يكون الالتهاب الرئوي الجرثومي أكثر حدة من الالتهاب الرئوي الفيروسي ، والذي غالبًا ما يُشفى من تلقاء نفسها ويمكن أن يؤثر الالتهاب الرئوي على إحدى الرئتين أو كلتيهما ويسمى حينها بالثنائي أو مزدوج.

الالتهاب الرئوي
الالتهاب الرئوي

ما الفرق بين الالتهاب الرئوي الفيروسي والبكتيري؟
في حين أن جميع الالتهابات الرئوية هي التهاب ناتج عن عدوى في الرئتين ، فقد تكون لديك أعراض مختلفة اعتمادًا على ما إذا كان السبب الجذري هو فيروس أو بكتيريا أو فطريات.

يميل الالتهاب الرئوي الجرثومي إلى أن يكون أكثر شيوعًا وأكثر حدة من الالتهاب الرئوي الفيروسي، ومن المرجح أن تتطلب الإقامة في المستشفى.

 يعالج الالتهاب الرئوي الجرثومي بالمضادات الحيوية ويسبب أعراضًا شبيهة بالأنفلونزا ومن المرجح أن يتم حلها من تلقاء نفسها ولا تحتاج عادةً إلى علاج محدد للالتهاب الرئوي الفيروسي.

ما هي أنواع الالتهاب الرئوي؟
نحن نصنف الالتهاب الرئوي الذي تسبب فيه العامل الممرض (الفيروس أو البكتيريا أو الفطريات) وكيف حصلت عليه - الالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع أو المكتسب من المستشفى أو الالتهاب الرئوي المرتبط بجهاز التنفس الصناعي.

الالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع (CAP)
عندما تصاب بالالتهاب الرئوي خارج مرفق الرعاية الصحية ، فإنه يسمى الالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع. تشمل الأسباب ما يلي:

البكتيريا :

 العدوى ببكتيريا Streptococcus pneumoniae ، والتي تسمى مرض المكورات الرئوية ، هي السبب الأكثر شيوعًا لـ CAP ويمكن أن يسبب التهابات الأذن والتهابات الجيوب الأنفية والتهاب السحايا.

 تسبب بكتيريا الميكوبلازما الرئوية التهاب رئوي غير نمطي ، والذي عادة ما يكون له أعراض أكثر اعتدالًا. تشمل البكتيريا الأخرى التي تسبب التهاب الكبد الوبائي المستدمية النزلية والمتدثرة الرئوية والبكتيريا الليجيونية (مرض الفيالقة).


الفيروسات: 

يمكن للفيروسات التي تسبب نزلات البرد والأنفلونزا (الأنفلونزا) وفيروس كوفيد -19 والفيروس المخلوي التنفسي (RSV) أن تؤدي أحيانًا إلى الالتهاب الرئوي.


الفطريات (القوالب): 

الفطريات ، مثل المكورات الخفية ، والمتكيسات الرئوية جيروفيسي ، وكوكسيديويدات ، هي أسباب غير شائعة للالتهاب الرئوي والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم الأكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي من الفطريات.


البروتوزوا:

 نادرًا ما تسبب البروتوزوا مثل التوكسوبلازما الالتهاب الرئوي.


الالتهاب الرئوي المكتسب من المستشفى (HAP)
يمكن أن تصاب بالالتهاب الرئوي المكتسب من المستشفى (HAP) أثناء وجودك في المستشفى أو مرفق الرعاية الصحية بسبب مرض أو إجراء آخر وعادةً ما يكون أكثر خطورة من الالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع لأنه غالبًا ما ينتج عن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية ، مثل المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين ( MRSA)، وهذا يعني أنه يمكن أن يجعلك أكثر مرضًا ويصعب علاجك.

الالتهاب الرئوي المرتبط بالرعاية الصحية (HCAP)
يمكنك الإصابة به أثناء وجودك في مرفق رعاية طويلة الأجل (مثل دار رعاية المسنين) أو العيادات الخارجية ، وعيادات الإقامة الطويلة. مثل الالتهاب الرئوي المكتسب من المستشفى ، يحدث عادةً بسبب البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

الالتهاب الرئوي المصاحب لجهاز التنفس الصناعي (VAP)
إذا كنت بحاجة إلى استخدام جهاز التنفس الصناعي أو جهاز التنفس لمساعدتك على التنفس في المستشفى  في وحدة العناية المركزة ، فأنت معرض لخطر الإصابة بالالتهاب الرئوي المرتبط بجهاز التنفس الصناعي (VAP) نفس أنواع البكتيريا مثل الالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع 

الالتهاب الرئوي التنفسي
يحدث عندما ينزل الطعام الصلب أو السوائل أو البصق أو القيء عبر القصبة الهوائية (القصبة الهوائية) إلى الرئتين و إذا لم تستطع السعال ، يمكن أن تصاب رئتيك.
 

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