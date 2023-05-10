النائب مصطفى بكرى ناعيا شقيقه: رحل الحبيب رفيق الدرب

نعى الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب شقيقه النائب الدكتور محمود بكري الذى تشيع جنازته اليوم بمحافظة قنا .

وقال بكري فى منشور له على صفحته على الفيس بوك " رحل الحبيب ، رفيق الدرب الطويل ، رحل أخي وقرة عيني النائب د. محمود بكري ، رحل الذي أفني حياته في خدمة الناس ، رحل نائب الفقراء والمساكين الذي كان يعمل في صمت ، رحل أعز إنسان في الحياه ، كأنه كان يشعر بدنو الأجل ، ودعنا وودع أسرته وأبنائه بينما هو يعالج في المستشفى، قال لنا أمي وأبي يناديني وقد حلمت بهما ، طلب من الجميع العفو والسماح وهو البلسم طيب القلب ، رحل الرمز الوطني والإنسان الجسور ، رحل الطاهر النزيه ، أسأل نفسي ، كيف تكون الحياة بدونك ياشقيقي وياروحي ، قبل أن يرحل كان يريد أن ينهي كل شيء ، مشروعات دائرته في حلوان ،مذكراته ، أشياء كثيره كانت مثار دهشة وتساؤل ، رحم الله اخي الحبيب.

وتقدم خالد البلشي نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة بخالص الحزن والأسي نعى الزميل العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ محمود بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع وعضو مجلس الشيوخ الذي وافته المنية مساء امس بعد رحلة عطاء حافلة في بلاط صاحبة الجلالة داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.