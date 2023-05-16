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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس.. أدوية ومسكنات تسبب القرحة الهضمية

القرحة
القرحة

تتسب بعض أنواع الأدوية في الإصابة بـ القرحة الهضمية، حال تناولها بشكل عشوائي أو استخدامها لفترة طويلة وتكرار استخدام بعض مسكنات الألم 

ووفقا لما جاء فى موقع “ NHS” فإن هناك أسباب عديدة للمعاناة من القرحة بعضها مرتبط بالمشاكل الصحية مثل جرثومة المعدة، والبعض الأخر مرتبط بالاستخدام الخاطئ للأدوية.
 

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وتعد مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية هي أدوية تستخدم على نطاق واسع لعلاج الألم وارتفاع درجة الحرارة (الحمى) والالتهابات (التورم) خاصة أنها تسكن الألم بقوة ولكن تكرارها عدة مرات يجعل الإنسان أكثر عرضة لـ القرحة الهضمية 

وتشمل مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية الشائعة التى تجعل الإنسان مهددا بالإصابة بـ القرحة، ما يلي:

ايبوبروفين
أسبرين
نابروكسين
ديكلوفيناك

الاسبرين
الاسبرين


كثير من الناس يأخذون مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية دون أن يكون لهم أي آثار جانبية، ولكن هناك دائمًا خطر من أن الدواء قد يسبب مشاكل ، مثل قرحة المعدة خاصة إذا تم تناوله لفترة طويلة أو بجرعات عالية.

ويُنصح بعدم تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية إذا كنت تعاني حاليًا من القرحة ويمكن استخدام الباراسيتامول غالبًا كمسكن بديل.

القرحة ارتفاع درجة الحرارة الاستخدام الخاطئ إيبوبروفين باراسيتامول جرثومة المعدة مسكنات الالم مضادات الإلتهاب

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