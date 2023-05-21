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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ينافس الأنواع المباعة فى الأسواق.. أصنع مزيل العرق بأفضل طريقة

رائحة العرق الكريهة
رائحة العرق الكريهة

يعد مزيل العرق من الأمور الأساسية التى يحتاج إليها جميع الأشخاص خلال فصل الصيف للتخلص من الرائحة الكريهة لكن بعض الأنواع المتاحة فى الأسواق تضر بشرة الجسم والبعض الأخر يسبب أمراض خطيرة.

ويعد أفضل حل لدي عدد كبير من الرجال والنساء هو تعلم طريقة عمل مزيل العرق الطبيعي فى المنزل لضمان عدم حدوث أى أضرار صحية وفى نفس الوقت عدم تحمل نفقات مالية عالية.

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ونعرض لكم طريقة عمل مزيل العرق من اللافندر وسر منافسته للأنواع المصنعة، وذلك وفقا لما جاء “stylecraze” 

سر فاعلية الوصفة

يمنع زيت اللافندر الأساسي نمو البكتيريا المسببة للرائحة ويحافظ نشا الذرة وصودا الخبز على جفاف الجلد ، وبالتالي يمنع تراكم البكتيريا مما يجعل هذه الوصفة لـ مزيل العرق باللافندر فعالة بشكل يضاهى الأنواع المباعة فى الأسواق.

طريقة عمل مزيل العرق المنزلي

مكونات مزيل العرق
10 قطرات من زيت اللافندر الأساسي
3 ملاعق صغيرة من نشا الذرة
2 ملاعق صغيرة من صودا الخبز
 

طريقة عمل مزيل العرق 
اخلطي زيت اللافندر العطري مع نشا الذرة وصودا الخبز .
احفظي الخليط في مكان مظلم لبضعة أيام واستخدمى مزيل العرق هذا عند الحاجة.

زيت-اللافندر
زيت-اللافندر

عدد الاستخدام
يمكن استخدام هذا النوع من مزيل العرق المعد فى المنزل بشكل يومي.

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