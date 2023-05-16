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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بنرميه في الزبالة.. قشر طعام رخيص يوقف تساقط الشعر ويمنع القشرة

بنرميه في الزبالة
بنرميه في الزبالة .. قشر طعام رخيص يوقف تساقط الشعر ويمنع ال

يعاني الكثير من الرجال والنساء من تساقط الشعر حيث أنه من المشكلات الشائعة بشكل كبير ولا تزال بسهولة.

 

ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن هناك بقايا طعام معين تساعد في علاج مشكلة تساقط الشعر وقشرة الرأس ولا يكلفنا الكثير وهو قشر الرمان.

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ووفقا لما جاء في موقع "stylecraze" نعرض لكم علاقة قشر الرمان بعلاج تساقط الشعر والقشرة.


في الأبحاث العلمية وبعض الشعوب تم استخدام مستخلصات قشر الرمان بشكل فعال لمكافحة تساقط الشعر والسيطرة الاستباقية على قشرة الرأس.

 

كما أن قشر الرمان له فاعلية كبيرة فى طرد السموم والمواد الضارة من الجسم وتحسين عمل الأجهزة الداخلية وتقوية المناعة وكل هذا يجعل تناوله يساهم فى تقوية الشعر وتحسنه.

قشر الرمان
قشر الرمان

يساعد النشاط المضاد للفطريات في قشر الرمان على تقليل تساقط الشعر الناجم عن النشاط الفطري ويمنع قشرة الرأس، ومع ذلك ، يتوفر بحث محدود حول هذه العلاقة بين قشر الرمان وتساقط الشعر.

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