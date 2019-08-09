علاج تساقط الشعر وأسبابه .. طرق طبيعية للرجال والنساء

علاج تساقط الشعر مشكلة تحتاج لوقت طويل والعناية الجيدة بالشعر، سواء للرجال أو النساء أو الاطفال، وعادة ما تصاب النساء الحوامل بتساقط الشعر بشكل ملحوظ خلال فترة الحمل، أما الرجال فتبدأ أعراض تساقط الشعر عندهم مع التقدم في العمر، بالإضافة إلى أسباب أخرى، ورغم أن هناك أدوية متعددة لـ علاج تساقط الشعر، لكنها تحتاج لفترة طويلة كما أنها مكلفة ماديًا، لذذلك ينصح بعض أطباء الجلدية للجوء إلى الطرق الطبيعية السهلة لـ علاج تساقط الشعر في المنزل، سواء للرجال أو النساء، إذا لم يكن الأمر نتيجة مرض معين.
كيف ينمو الشعر ؟
تحتوي فروة الرأس البشرية على حوالي 100000 بصيلة شعر، ينمو الشعر من أسفل المسام من منطقة تسمى الجذر، و الأوعية الدموية تغذي الجذر ، مما يسمح للشعر بالنمو، ينمو الشعر نحو الجلد ويمر بغدة زيتية وهي التي تبقي الشعيرات لامعة وناعمة، لكن الكثير من هذه الزيوت قد يجعل الشعر دهنيًا، وينمو الشعر على الرأس بمعدل حوالي نصف بوصة شهريًا، ثم يتوقف الشعر عن النمو لفترة قبل سقوطه، وتسمى مرحلة تساقط الشعر. ثم تبدأ دورة نمو الشعر من جديد مع العلاج.
أسباب تساقط الشعر الشديد عند النساء :
هناك العديد من أنواع تساقط الشعر المختلفة مع مجموعة متنوعة من الأسباب الكامنة، فترتبط العديد من الحالات الطبية بفقدان الشعر، الأسباب الشائعة تشمل مشاكل الغدة الدرقية واختلال هرمونات الجسم، وهنا يتم تشخيصها وعلاجها بشكل كاف ، فقد يتوقف تساقط الشعر ، وقد ينمو الشعر مرة أخرى.
قد يلعب الإجهاد والعوامل الغذائية والوراثة أيضًا دورًا في تساقط الشعر، وقد يؤدي الإجهاد البدني الحاد مثل الولادة أو الجراحة أو الإصابة بمرض خطير إلى حدوث نوع من تساقط الشعر يسمى التيلوغن إفلوفيوم.
في بعض الأحيان لا يتمكن الأطباء من تحديد سبب تساقط الشعر، كما أن الأسباب المحتملة الأخرى لتساقط الشعر تشمل العلاج الإشعاعي والسرطان، الفشل الكلوي ، فشل الكبد ، الآثار الجانبية للدواء ، وأمراض المناعة الذاتية.
8- ورق الجوافة :
اخلطي كمية من ورق الجوافة في لتر ماء واغليها لمدة ربع ساعة، واتركيها حتى تبرد ثم اشطفي بها شعرك مع التدليك.
9- فيتامين ه
اخلطي 2 كبسولة من فيتامين ( ه ) على خلطة زيوت تتكون من زيت الزيتون + اللوز الحلو + الجوجوبا+ جوز الهند، واستخدميه كحمام زيت مرتين أسبوعين.
كيف ينمو الشعر ؟
تحتوي فروة الرأس البشرية على حوالي 100000 بصيلة شعر، ينمو الشعر من أسفل المسام من منطقة تسمى الجذر، و الأوعية الدموية تغذي الجذر ، مما يسمح للشعر بالنمو، ينمو الشعر نحو الجلد ويمر بغدة زيتية وهي التي تبقي الشعيرات لامعة وناعمة، لكن الكثير من هذه الزيوت قد يجعل الشعر دهنيًا، وينمو الشعر على الرأس بمعدل حوالي نصف بوصة شهريًا، ثم يتوقف الشعر عن النمو لفترة قبل سقوطه، وتسمى مرحلة تساقط الشعر. ثم تبدأ دورة نمو الشعر من جديد مع العلاج.
أسباب تساقط الشعر الشديد عند النساء :
هناك العديد من أنواع تساقط الشعر المختلفة مع مجموعة متنوعة من الأسباب الكامنة، فترتبط العديد من الحالات الطبية بفقدان الشعر، الأسباب الشائعة تشمل مشاكل الغدة الدرقية واختلال هرمونات الجسم، وهنا يتم تشخيصها وعلاجها بشكل كاف ، فقد يتوقف تساقط الشعر ، وقد ينمو الشعر مرة أخرى.
قد يلعب الإجهاد والعوامل الغذائية والوراثة أيضًا دورًا في تساقط الشعر، وقد يؤدي الإجهاد البدني الحاد مثل الولادة أو الجراحة أو الإصابة بمرض خطير إلى حدوث نوع من تساقط الشعر يسمى التيلوغن إفلوفيوم.
في بعض الأحيان لا يتمكن الأطباء من تحديد سبب تساقط الشعر، كما أن الأسباب المحتملة الأخرى لتساقط الشعر تشمل العلاج الإشعاعي والسرطان، الفشل الكلوي ، فشل الكبد ، الآثار الجانبية للدواء ، وأمراض المناعة الذاتية.
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خلطات لعلاج تساقط الشعر في المنزل :
1- زيت النعناع : وقد يسبب شعور بالوخز بجرد تدليك فروة الرأس به، لكنه يحفز نمو بصيلات الشعر مما يساعد في علاج تساقط الشعر.
2- زيت اللافندر : له خصائص تساعد على نمو الخلايا وتحفيز بصيلات الشعر، وبالتالي تقليل التساقط كما أنه يحتوي على مواد مضادة للبيكتريا والالتهابات مما يحسن من صحة فروة الرأس وينعكس بشكل مباشر على منع تساقط الشعر.
3- قشرة الرأس أحد الأسباب التي تؤدي إلى تساقط الشعر، ومن أجل علاج قشرة الرأس يمكن استخدام زيت الليمون، وإضافته للشامبو أو البلسم وغسل الشعر به مرتين أسبوعيًا.
4- خلطة الزيوت :
يمكنك استخدام خلطة طبيعية مذهلة تساعد على علاج مشاكل الشعر وأولها التساقط، وهي عبارة عن ملعقة من زيت الزيتون + ملعقة زيت جوز الهند + ملعقة زيت خروع + ملعقة زيت الثوم، واخلطيهم جيدًا واستخدميه كحمام زيت مرتين أسبوعيًا، ثم اشطفي شعرك.
5- عصير البصل :
وهو مهم للعشر حيث يحتوي على مادة الكبريت ويحفز إنتاج الكولاجين في الشعر مما يمنحه قوة ويقلل من تساقطه، قومي ببشر بصلة كبيرة وتصفيتها من الماء ودلكي فروة رأسك بعصير البصل.
5- الشاي الأخضر :
يحتوي على مضادات الأكسدة التي يحتاجها الشعر، ويحفز نمو البصيلات، وذلك عن طريق غلي 2 كيس من الشاي الأخضر في كوب ماء وابعد أن يبرد اشطفيه به شعرك ودلكيه.
6- الثوم :
وهو من أفضل الطرق لـ علاج تساقط الشعر، رغم رائحته النفاذة، قومي بتقطيع فصوص الثوم وضعيها في زجاجة مع زيت الزيتون، واتركيها لمدة يوم منقوعة، ثم ابدأي في استخدامه بتدليك فروة الرأس به 3 مرات في الأسبوع.
7- بذور الحلبة :
وهي وصفة سهلة لـ علاج تساقط الشعر، وتحتوي على بروتينات ومواد نشوية مفيدة للشعر، وذلك من خلال نقع بذور الحلبة في الماء الساخن طوال الليل وفي صباح اليوم التالي اخلطيها في الخلاط مع الماء حتى تصبح عجينة متماسكة، واستخدميها كماسك للشعر وافرديها على شعرك ودلكي بها فروة الرأس وارتدي "بونيه" لمدة نصف ساعة ثم اغسليه.
خلطات لعلاج تساقط الشعر في المنزل :
1- زيت النعناع : وقد يسبب شعور بالوخز بجرد تدليك فروة الرأس به، لكنه يحفز نمو بصيلات الشعر مما يساعد في علاج تساقط الشعر.
2- زيت اللافندر : له خصائص تساعد على نمو الخلايا وتحفيز بصيلات الشعر، وبالتالي تقليل التساقط كما أنه يحتوي على مواد مضادة للبيكتريا والالتهابات مما يحسن من صحة فروة الرأس وينعكس بشكل مباشر على منع تساقط الشعر.
3- قشرة الرأس أحد الأسباب التي تؤدي إلى تساقط الشعر، ومن أجل علاج قشرة الرأس يمكن استخدام زيت الليمون، وإضافته للشامبو أو البلسم وغسل الشعر به مرتين أسبوعيًا.
4- خلطة الزيوت :
يمكنك استخدام خلطة طبيعية مذهلة تساعد على علاج مشاكل الشعر وأولها التساقط، وهي عبارة عن ملعقة من زيت الزيتون + ملعقة زيت جوز الهند + ملعقة زيت خروع + ملعقة زيت الثوم، واخلطيهم جيدًا واستخدميه كحمام زيت مرتين أسبوعيًا، ثم اشطفي شعرك.
5- عصير البصل :
وهو مهم للعشر حيث يحتوي على مادة الكبريت ويحفز إنتاج الكولاجين في الشعر مما يمنحه قوة ويقلل من تساقطه، قومي ببشر بصلة كبيرة وتصفيتها من الماء ودلكي فروة رأسك بعصير البصل.
5- الشاي الأخضر :
يحتوي على مضادات الأكسدة التي يحتاجها الشعر، ويحفز نمو البصيلات، وذلك عن طريق غلي 2 كيس من الشاي الأخضر في كوب ماء وابعد أن يبرد اشطفيه به شعرك ودلكيه.
6- الثوم :
وهو من أفضل الطرق لـ علاج تساقط الشعر، رغم رائحته النفاذة، قومي بتقطيع فصوص الثوم وضعيها في زجاجة مع زيت الزيتون، واتركيها لمدة يوم منقوعة، ثم ابدأي في استخدامه بتدليك فروة الرأس به 3 مرات في الأسبوع.
7- بذور الحلبة :
وهي وصفة سهلة لـ علاج تساقط الشعر، وتحتوي على بروتينات ومواد نشوية مفيدة للشعر، وذلك من خلال نقع بذور الحلبة في الماء الساخن طوال الليل وفي صباح اليوم التالي اخلطيها في الخلاط مع الماء حتى تصبح عجينة متماسكة، واستخدميها كماسك للشعر وافرديها على شعرك ودلكي بها فروة الرأس وارتدي "بونيه" لمدة نصف ساعة ثم اغسليه.
8- ورق الجوافة :
اخلطي كمية من ورق الجوافة في لتر ماء واغليها لمدة ربع ساعة، واتركيها حتى تبرد ثم اشطفي بها شعرك مع التدليك.
9- فيتامين ه
اخلطي 2 كبسولة من فيتامين ( ه ) على خلطة زيوت تتكون من زيت الزيتون + اللوز الحلو + الجوجوبا+ جوز الهند، واستخدميه كحمام زيت مرتين أسبوعين.
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علاج تساقط الشعر بالثوم :
هناك العديد من الوصفات الطبيعية البسيطة التي يمكنك تجربتها في المنزل للعناية بالشعر و علاج تساقطه، ومنها الثوم فهو الأكثر فعالية بالنسبة لعلاج تساقط الشعر ، وهناك عدة طرق مختلفة لعلاج تساقط الشعر بالثوم ، منها :
١- زيت الزيتون و الثوم
املأي زجاجة بزيت الزيتون الاصلي و ضيفي عليه ٥ فصوص ثوم واتركي الخليط لمدة يومين ثم ابدأي في استخدامه كحمام زيت للشعر مرتين أسبوعيا .
٢- زيت الثوم
وهو ايضا مفيد للشعر خاصة عند اضافة الثوم الخام له، فقط قومي بتسخين كمية من زيت الثوم على نار هادئة واتركيها حتى تبرد ثم اهرسي٥ فصوص ثوم وضعيهم في الزيت الدافئ وحركيهم حتى ينغمس الثوم في الزيت ويمتص رائحته، ثم قومي بتصفية الزيت من قطع الثوم المهروس وضعيها في زجاجة وادهني شعرك به مرتين أسبوعيا.
٣- تدليك المناطق الفارغة بالثوم :
يعاني البعض من ازمة الشعر الخفيف في بعض المناطق على الرأس مثل المقدمة و الجانبين، ويمكنك علاج تساقط الشعر بالثوم من خلال قسم فصين ثوم لنصفين وتدليك المنطقة الفارغة من الشعر به لمدة 5 دقائق واتركيه دون أن تغسليه حتى تمتصه فروة الرأس، وهي طريقة سهلة و فعالة في علاج تساقط الشعر بالثوم ويمكنك تطبيقها يوميا قبل النوم.
علاج تساقط الشعر بالثوم :
هناك العديد من الوصفات الطبيعية البسيطة التي يمكنك تجربتها في المنزل للعناية بالشعر و علاج تساقطه، ومنها الثوم فهو الأكثر فعالية بالنسبة لعلاج تساقط الشعر ، وهناك عدة طرق مختلفة لعلاج تساقط الشعر بالثوم ، منها :
١- زيت الزيتون و الثوم
املأي زجاجة بزيت الزيتون الاصلي و ضيفي عليه ٥ فصوص ثوم واتركي الخليط لمدة يومين ثم ابدأي في استخدامه كحمام زيت للشعر مرتين أسبوعيا .
٢- زيت الثوم
وهو ايضا مفيد للشعر خاصة عند اضافة الثوم الخام له، فقط قومي بتسخين كمية من زيت الثوم على نار هادئة واتركيها حتى تبرد ثم اهرسي٥ فصوص ثوم وضعيهم في الزيت الدافئ وحركيهم حتى ينغمس الثوم في الزيت ويمتص رائحته، ثم قومي بتصفية الزيت من قطع الثوم المهروس وضعيها في زجاجة وادهني شعرك به مرتين أسبوعيا.
٣- تدليك المناطق الفارغة بالثوم :
يعاني البعض من ازمة الشعر الخفيف في بعض المناطق على الرأس مثل المقدمة و الجانبين، ويمكنك علاج تساقط الشعر بالثوم من خلال قسم فصين ثوم لنصفين وتدليك المنطقة الفارغة من الشعر به لمدة 5 دقائق واتركيه دون أن تغسليه حتى تمتصه فروة الرأس، وهي طريقة سهلة و فعالة في علاج تساقط الشعر بالثوم ويمكنك تطبيقها يوميا قبل النوم.
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أسباب تساقط الشعر للرجال :
الحالات التالية قد تؤدي إلى تساقط الشعر:
1-مرض السكر
2-الذئبة
3-خدوش فروة الرأس
4-داء الثعلبة
5-مشاكل بالغدة الدرقية
6-سوء التغذية
7-فقر الدم ونقص الحديد
8-اضطراب شد الشعر
9-الاضطرابات الهضمية
10-مرض الزهري
فإذا كنت تعاني من أي من هذه الحالات ، أو كنت تعاني من أعراض أخرى إلى جانب تساقط الشعر ، عليك زيارة طبيبك والحصول على العلاج الذي تحتاجه.
هناك العديد من الطرق التي تفيد في علاج تساقط الشعر للرجال، منها:
1- الأدوية:
هناك مجموعة من الأدوية المخصصة لعلاج تساقط الشعر عند الرجال، اذا كنت لا ترغب في الاستمرار على طريقة طبيعية أو تقبل الأمر، فقد تمنح الأدوية نتيجة فعالة في علاج تساقط الشعر عند الرجال لكن تحتاج لوقت طويل.
2- زراعة الشعر :
وهي الأكثر شيوعا بين الرجال، فهي سهلة وسريعة لكنها مكلفة ماديا، وتحتاج إلى طبيب مختص لإجراء هذه العملية، ضع في اعتبارك أن عملية زرع الشعر تعتبر عملية جراحية ، لذلك قد تكون باهظة الثمن وقد تكون مؤلمة.
هناك أيضًا بعض المخاطر، بما في ذلك الإصابات والتندب، قد تحتاج أيضًا إلى إجراء علاجات متعددة لزراعة الشعر للحصول على النتيجة المرجوة.
3-تدليك فروة الرأس :
وهي فكرة مريحة وتساعد على الاسترخاء وفي نفس الوقت تقلل من تساقط الشعر عند الرجال حيث أن تدليك فروة الرأس يحفز نمو بصيلات الشعر.
وفي دراسة متخصصة حول أهمية تدليك فروة الرأس، كشفت النتائج أن الذين قاموا بتدليك رأسهم لمدة 4 دقائق بشكل يومي لمدة 24 اسبوع، كان لديهم شعر كثيف وقليل التساقط.
4- التوقف عن التدخين :
إذا كنت مدخنًا ، فمؤكد قد سمعت عن جميع الآثار السلبية للتدخين على رئتيك، ولكن هل تعلم أن التدخين يمكن أن يسبب تساقط الشعر الي جانب فوق تجاعيد الوجه وشيب الشعر قبل الأوان؟.
وأكدت الأبحاث أن هناك علاقة وثيقة بين التدخين وفقدان الشعر، فمن أجل علاج تساقط الشعر عند الرجال يجب التوقف عن التدخين في أسرع وقت ممكن.
5- اتباع نظام غذائي صحي :
فاتباع نظام غذائي متوازن يمكن أن يبقي شعرك صحي ويمنع تساقط الشعر عند الرجال ، ويجب أن يتضمن نظامك الغذائي مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والدهون غير المشبعة والبروتينات الخالية من الدهون ، وأيضا من الجيد الحد من تناولك للحلويات، حيث ترتبط بعض الفيتامينات والمعادن الموجودة في الطعام بالشعر الصحي وعلاج تساقط الشعر عند الرجال .
أسباب تساقط الشعر للرجال :
الحالات التالية قد تؤدي إلى تساقط الشعر:
1-مرض السكر
2-الذئبة
3-خدوش فروة الرأس
4-داء الثعلبة
5-مشاكل بالغدة الدرقية
6-سوء التغذية
7-فقر الدم ونقص الحديد
8-اضطراب شد الشعر
9-الاضطرابات الهضمية
10-مرض الزهري
فإذا كنت تعاني من أي من هذه الحالات ، أو كنت تعاني من أعراض أخرى إلى جانب تساقط الشعر ، عليك زيارة طبيبك والحصول على العلاج الذي تحتاجه.
هناك العديد من الطرق التي تفيد في علاج تساقط الشعر للرجال، منها:
1- الأدوية:
هناك مجموعة من الأدوية المخصصة لعلاج تساقط الشعر عند الرجال، اذا كنت لا ترغب في الاستمرار على طريقة طبيعية أو تقبل الأمر، فقد تمنح الأدوية نتيجة فعالة في علاج تساقط الشعر عند الرجال لكن تحتاج لوقت طويل.
2- زراعة الشعر :
وهي الأكثر شيوعا بين الرجال، فهي سهلة وسريعة لكنها مكلفة ماديا، وتحتاج إلى طبيب مختص لإجراء هذه العملية، ضع في اعتبارك أن عملية زرع الشعر تعتبر عملية جراحية ، لذلك قد تكون باهظة الثمن وقد تكون مؤلمة.
هناك أيضًا بعض المخاطر، بما في ذلك الإصابات والتندب، قد تحتاج أيضًا إلى إجراء علاجات متعددة لزراعة الشعر للحصول على النتيجة المرجوة.
3-تدليك فروة الرأس :
وهي فكرة مريحة وتساعد على الاسترخاء وفي نفس الوقت تقلل من تساقط الشعر عند الرجال حيث أن تدليك فروة الرأس يحفز نمو بصيلات الشعر.
وفي دراسة متخصصة حول أهمية تدليك فروة الرأس، كشفت النتائج أن الذين قاموا بتدليك رأسهم لمدة 4 دقائق بشكل يومي لمدة 24 اسبوع، كان لديهم شعر كثيف وقليل التساقط.
4- التوقف عن التدخين :
إذا كنت مدخنًا ، فمؤكد قد سمعت عن جميع الآثار السلبية للتدخين على رئتيك، ولكن هل تعلم أن التدخين يمكن أن يسبب تساقط الشعر الي جانب فوق تجاعيد الوجه وشيب الشعر قبل الأوان؟.
وأكدت الأبحاث أن هناك علاقة وثيقة بين التدخين وفقدان الشعر، فمن أجل علاج تساقط الشعر عند الرجال يجب التوقف عن التدخين في أسرع وقت ممكن.
5- اتباع نظام غذائي صحي :
فاتباع نظام غذائي متوازن يمكن أن يبقي شعرك صحي ويمنع تساقط الشعر عند الرجال ، ويجب أن يتضمن نظامك الغذائي مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والدهون غير المشبعة والبروتينات الخالية من الدهون ، وأيضا من الجيد الحد من تناولك للحلويات، حيث ترتبط بعض الفيتامينات والمعادن الموجودة في الطعام بالشعر الصحي وعلاج تساقط الشعر عند الرجال .
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