علاج تساقط الشعر وأسبابه .. طرق طبيعية للرجال والنساء

8- ورق الجوافة :

اخلطي كمية من ورق الجوافة في لتر ماء واغليها لمدة ربع ساعة، واتركيها حتى تبرد ثم اشطفي بها شعرك مع التدليك.

9- فيتامين ه

اخلطي 2 كبسولة من فيتامين ( ه ) على خلطة زيوت تتكون من زيت الزيتون + اللوز الحلو + الجوجوبا+ جوز الهند، واستخدميه كحمام زيت مرتين أسبوعين.