خلطات لـ علاج تساقط الشعر .. كله من مطبخك

أسباب تساقط الشعر :



خلطات لعلاج تساقط الشعر :



إليكي خلطات لعلاج تساقط الشعر في المنزل :





2- زيت اللافندر : له خصائص تساعد على نمو الخلايا وتحفيز بصيلات الشعر، وبالتالي تقليل التساقط كما أنه يحتوي على مواد مضادة للبيكتريا والالتهابات مما يحسن من صحة فروة الرأس وينعكس بشكل مباشر على منع تساقط الشعر.



3- قشرة الرأس أحد الأسباب التي تؤدي إلى تساقط الشعر، ومن أجل علاج قشرة الرأس يمكن استخدام زيت الليمون، وإضافته للشامبو أو البلسم وغسل الشعر به مرتين أسبوعيًا.



4- خلطة الزيوت :

يمكنك استخدام خلطة طبيعية مذهلة تساعد على علاج مشاكل الشعر وأولها التساقط، وهي عبارة عن ملعقة من زيت الزيتون + ملعقة زيت جوز الهند + ملعقة زيت خروع + ملعقة زيت الثوم، واخلطيهم جيدًا واستخدميه كحمام زيت مرتين أسبوعيًا، ثم اشطفي شعرك.



5- عصير البصل :

وهو مهم للعشر حيث يحتوي على مادة الكبريت ويحفز إنتاج الكولاجين في الشعر مما يمنحه قوة ويقلل من تساقطه، قومي ببشر بصلة كبيرة وتصفيتها من الماء ودلكي فروة رأسك بعصير البصل.



5- الشاي الأخضر :

يحتوي على مضادات الأكسدة التي يحتاجها الشعر، ويحفز نمو البصيلات، وذلك عن طريق غلي 2 كيس من الشاي الأخضر في كوب ماء وابعد أن يبرد اشطفيه به شعرك ودلكيه.



6- الثوم :

وهو من أفضل الطرق لـ علاج تساقط الشعر، رغم رائحته النفاذة، قومي بتقطيع فصوص الثوم وضعيها في زجاجة مع زيت الزيتون، واتركيها لمدة يوم منقوعة، ثم ابدأي في استخدامه بتدليك فروة الرأس به 3 مرات في الأسبوع.



7- بذور الحلبة :

وهي وصفة سهلة لـ علاج تساقط الشعر، وتحتوي على بروتينات ومواد نشوية مفيدة للشعر، وذلك من خلال نقع بذور الحلبة في الماء الساخن طوال الليل وفي صباح اليوم التالي اخلطيها في الخلاط مع الماء حتى تصبح عجينة متماسكة، واستخدميها كماسك للشعر وافرديها على شعرك ودلكي بها فروة الرأس وارتدي "بونيه" لمدة نصف ساعة ثم اغسليه.



8- ورق الجوافة :

اخلطي كمية من ورق الجوافة في لتر ماء واغليها لمدة ربع ساعة، واتركيها حتى تبرد ثم اشطفي بها شعرك مع التدليك.



9- فيتامين ه

اخلطي 2 كبسولة من فيتامين ( ه ) على خلطة زيوت تتكون من زيت الزيتون + اللوز الحلو + الجوجوبا+ جوز الهند، واستخدميه كحمام زيت مرتين أسبوعين.



مصدر المعلومات موقع Glowpink المعني بجمال المرأة.

علاج تساقط الشعر مشكلة يبحث الرجال والنساء عن حل لها، فهي أزمة متشعبة ولها العديد من الأسباب وتحتاج وقتا طويلا لعلاجها، لكن يمكن السيطرة على المشكلة من خلال استخدام خلطات لعلاج تساقط الشعر، فهو الحل الأمثل والموفر والصحي لـ علاج تساقط الشعر، وسهل تطبيقه في المنزل سواء للرجال أو النساء أو الأطفال.هناك العديد من الأسباب وراء تساقط الشعر عند الرجال والنساء والأطفال أيضًا، ومنها :1-مرض السكر2-الذئبة3-خدوش فروة الرأس4-داء الثعلبة5-مشاكل بالغدة الدرقية6-سوء التغذية7-فقر الدم ونقص الحديد8-اضطراب شد الشعر9-الاضطرابات الهضمية10-مرض الزهريالخلطات الطبيعية هي أسهل طريقة يمكن اتباعها لـ علاج تساقط الشعر، وعادة ما ينصح بها أطباء الجلدية إلى جانب تناول بعض الأدوية إذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك، وقد تلاحظ الأمهات تساقط شعور أطفالها بشكل واضح، كذلك الفتيات يعانين من أزمة تساقط الشعر ويتداولن التجارب والأراء حول علاج تساقط الشعر على مواقع التواصل الإجتماعي.1- زيت النعناع : وقد يسبب شعور بالوخز بجرد تدليك فروة الرأس به، لكنه يحفز نمو بصيلات الشعر مما يساعد في علاج تساقط الشعر.