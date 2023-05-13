احترس | فحص طبي يصيبك بـ السرطان .. تعرف عليه

يسعى العلماء لمعرفة العوامل والأسباب التى تزيد من احتمالات الإصابة بمرض السرطان الذي يعد من أخطر الأمراض التى احتار الأطباء والباحثون فى فهمها.



قال الدكتور الكسندر مياسنيكوف، أن العلماء توصلوا لمعرفة عوامل عديدة تحفز الإصابة بأنواع السرطان المختلفة فى السنوات الماضية لذا يجب على الجميع معرفتها والابتعاد عنها للوقاية من هذا المرض الخطير.



ووفقا لموقع “ فيستي. رو” أوضح مياسنيكوف في لقاء تلفزيوني، أن الباحثين وجدوا أن التعرض للأشعة السينية وعمل مايعرف بفحص التصوير المقطعى من الأمور التى يجب عدم تكرارها إلا فى الضرورة الملحة لأنها تزيد من احتمالات الإصابة بمرض السرطان.

الأشعة_المقطعية

وأضاف “مياسنيكوف” أن إجراء فحص التصوير المقطعي يتسبب فى حصول المريض على جرعة إشعاع تعادل التي تستخدم عند فحص الصدر بالأشعة السينية يوميا ولمدة عام كامل وهذا يزيد من خطورة الإصابة بالسرطان.

ونوه قائلا “بالرغم من أن الباحثين وجدوا أن 2 بالمئة فقط من جميع أنواع السرطان مرتبطة بهذا النوع من الفحوصات إلا أنه يجب الامتناع عنه قدر الإمكان لاتخاذ الاحتياطات الكافية”.

وحذر من أن هذه الأشعة أشد خطورة على الأطفال حيث أن 500 صورة بالأشعة المقطعية للرأس تحفز سرطان الدماغ فهذه الأشعة محفز قوي لتطور الأورام وبالغة الخطورة على الأطفال.\