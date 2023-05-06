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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القومي للبحوث يفجر مفاجأة جديدة بشأن دواء السرطان الجديد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلن المركز القومي للبحوث تفاصيبل جديدة بشأن الدواء الجديد الذي تم اكتشافه لعلاج مرض السرطان ، والذي كان قد صدر بشأنه بيانا منذ قليل.

حيث قال المركز القومي للبحوث في بيان جديد له الآن : أن الدواء الذي يتحدث عنه الدراسة التي قام بها فريق المركز القومي للبحوث ، هو مجرد استخلاص مشتقات من الكرومين ، ولم يتم اجراء أى تجارب بشأنه على حيوانات التجارب او غيره حتى الآن .

جاء هذا التوضيح بعد ساعات قليلة من البيان الأول الذي كان قد زف خلاله الدكتور نبيل يوسف الأستاذ بالمركز القومي للبحوث بشرى سارة إلى مرضى السرطان .

حيث أعلن الدكتور نبيل يوسف في بيانه الأول إن احتمالات الشفاء من مرض السرطان آخذة في التحسن بإستمرار في معظم أنواعه، وذلك بسبب التقدم في أساليب الكشف المبكر عن السرطان وخيارات علاجه.

وقال الدكتور نبيل يوسف، لقد تمكنت بالتعاون مع فريق بحثي بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية بالمركز القومي للبحوث من ابتكار وتصميم مركبات دوائية من مشتقات الكرومين كمضادة لبعض أنواع السرطان المختلفة.

وأضاف  عضو الفريق البحث صاحب هذا الاكتشاف، أن الميزة في مشتقات الكرومين أنها تمتلك مجموعة متنوعة من الأنشطة البيولوجية والدوائية كمضادة للسرطان ، ومضادة للميكروبات ، ومضادة للسل ، ومصادرة لمراض السكر ومضادة للكولين استيريز  وذلك لما تتمتع به من القدرة على تدمير الخلايا المصابة والتالفة.

مركبات واعدة

وأعلن الدكتور نبيل يوسف، البشرى السارة في بحثه قائلا : لقد تبين وجود مركبات واعدة من مشتقات « المرومينو بيرميدين والكرومينو اوكسازين » حيث أظهرت نشاطا واعدا مضادا للسرطان اعلى من الدواء القياسي المرجعي المستخدم ، مؤكداً ان ذلك ظهر بعد أن تم فحص المركبات المحضرة معمليا ضد خلايا سرطان الكبد وخلايا سرطان القولون وخلايا سرطان الثدي ، لافتاً إلى أنه قد أكدت النتائج سهولة تحضير هذه المركبات بجودة عالية ومن مواد رخيصة الثمن، مؤكدا أن هذا البحث تم نشره في مجلة الكيمياء الطبية وهي مجلة معتمدة ومصنفة عالميا ضمن دار نشر بنثام.

جدير بالذكر أن السرطان هو مصطلح طبي يتميز بنمو غير طبيعي للخلايا التي تنقسم بعشوائية ولديها القدرة على اختراق الانسجة وتدمير انسجة سليمة في الجسم ، وهو قادر على الانتشار في جميع انحاء الجسم ، وهو احد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم الغربي.

السرطان مرض السرطان المركز القومى للبحوث القومي للبحوث Jobs Education

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