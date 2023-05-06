دواء جديد .. أستاذ بالمركز القومي للبحوث يزف بشرى سارة لمرضى السرطان

زف الدكتور نبيل يوسف الأستاذ بالمركز القومي للبحوث بشرى سارة إلى مرضى السرطان ، قائلا إن احتمالات الشفاء من مرض السرطان آخذة في التحسن بإستمرار في معظم أنواعه، وذلك بسبب التقدم في أساليب الكشف المبكر عن السرطان وخيارات علاجه.

وأعلن الدكتور نبيل يوسف، أنه قد تمكن فريق بحثي بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية بالمركز القومي للبحوث من ابتكار وتصميم مركبات دوائية من مشتقات الكرومين كمضادة لبعض انواع السرطان المختلفة.

وأوضح عضو الفريق البحث صاحب هذا الاكتشاف، أن مشتقات الكرومين تمتلك مجموعة متنوعة من الانشطة البيولوجية والدوائية كمضادة للسرطان ، ومضادة للميكروبات ، ومضادة للسل ، ومضادرة لمراض السكر ومضادة للكولين استيريز وذلك لما تتمتع به من القدرة على تدمير الخلايا المصابة والتالفة.

مركبات واعدة

وأشار الدكتور نبيل يوسف، إلى أنه تم فحص المركبات المحضرة معمليا ضد خلايا سرطان الكبد وخلايا سرطان القولون وخلايا سرطان الثدي ، وتبين وجود مركبات واعدة من مشتقات المرومينو بيرميدين والكرومينو اوكسازين حيث أظهرت نشاطا واعدا مضادا للسرطان اعلى من الدواء القياسي المرجعي المستخدم

وقال : لقد أكدت النتائج سهولة تحضير هذه المركبات بجودة عالية ومن مواد رخيصة الثمن، مؤكدا أن هذا البحث تم نشره في مجلة الكيمياء الطبية وهي مجلة معتمدة ومصنفة عالميا ضمن دار نشر بنثام.

جدير بالذكر أن السرطان هو مصطلح طبي يتميز بنمو غير طبيعي للخلايا التي تنقسم بعشوائية ولديها القدرة على اختراق الانسجة وتدمير انسجة سليمة في الجسم ، وهو قادر على الانتشار في جميع انحاء الجسم ، وهو احد الاسباب الرئيسية للوفاه في العالم الغربي.