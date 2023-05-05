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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار يشارك في المؤتمر الدولي الثالث للخدمة الاجتماعية

رئيس الجهاز التنفيذي
رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم

أعلنت الهيئة العامة لتعليم الكبار، عن مشاركة الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار في المؤتمر العلمي الدولي الثالث للخدمة الاجتماعية ،ومواجهة الحروب الحديثة، المنعقد بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمحافظة بور سعيد.

ويعقد المؤتمر العلمي الدولي الثالث للخدمة الاجتماعية ،ومواجهة الحروب الحديثة يوم غدا السبت الموافق ٦مايو٢٠٢٣ داخل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمحافظة بور سعيد.

ويشارك رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار بورقة بحثية بعنوان " تعليم الكبار ودوره في مواجهة حروب التغيرات المناخية".

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وكان قد قال قال الدكتور محمد يحيى ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، في تصريحات سابقة أن الجامعات المصرية  شريكا رئيسيا للهيئة، وخاصة أنها تتمتع بوجود قوى بشرية كبيرة متمثلة في أعداد الطلاب الملتحقين سنويًا، وكذلك أساتذة الجامعات المتخصصين الذين يقومون بتدريب الطلاب على كيفية المشاركة في المشروع، وحيث إن تكليف الطلاب بمحو أمية عدد معين كشرط للتخرج الأمر الذي معه جعل مشاركة الجامعات أصبحت من أهم الشركاء .

وأشار  ناصف خلال تصريحاته لـ صدي البلد إلي ، الأضرار الاجتماعية للأمية والتي تتمثل فى زيادة معدلات الفقر وغياب مساحات الإبداع والتجديد في المجتمع، فالأمية تُجبر صاحبها على تبني طرائق غير متوقعة وخيارات غير غير مدروسة أو محسوبة في معالجة التحديات اليومية التي تواجهه وارتفاع معدلات البطالة في المجتمع، في عالم أصبح لا يعترف إلا بالجدارات والكفاءات، و أصبح يقوم على التنافسية واقتصاد المعرفة، وضعف قدرات الأفراد في المجتمع على فهم مجريات الأمور والأحداث الاجتماعية من حولهم، أو شعورهم بما يسمى بالاضطراب الاجتماعي وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض وانخفاض جودة الحياة.

الدكتور محمد ناصف للهيئة العامة لتعليم الكبار تعليم الكبار المؤتمر العلمي الدولي الثالث للخدمة الاجتماعية مواجهة الحروب الحديثة

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