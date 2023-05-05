وزيرة التضامن تفتتح معرض "الطالب المنتج" بجامعة عين شمس

أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس أنه سوف يتم افتتاح معرض " الطالب المنتج" بالكلية يوم الأحد القادم بمشاركة من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ويأتي ذلك في البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعى وجامعة عين شمس.

وتفتتح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معرض " الطالب المنتج" بمشاركة الأسر المنتجة ، والذي تنظمه وحدة التضامن الإجتماعي بالجامعة تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، وذلك في تمام التاسعة صباحا بكلية البنات بمصر الجديدة ويتضمن المعرض عدداً من المنتجات اليدوية والابتكارية المصنوعة بأيادي الطلاب (مشغولات يدوية - كروشية - إكسسورات - شنط - لوحات فنية - مصنوعات من الشمع ) وكذلك بمشاركة الأسر المنتجة بمنتجات بأسعار رمزية ومتوسطة (أدوات مكتبية - مشغولات يدوية وسيناوية - إكسسورات - أدوات منزلية - مفروشات - ملابس).

وعلي جانب آخر ترأس الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب جلسة مجلس التعليم والطلاب السابعة، حيث استهل الدكتور عبد الفتاح سعود الجلسة موضحاً جهود قطاع التعليم والطلاب في دعم أبناء الجامعة من الطلاب الوافدين من أبناء دولة السودان الشقيقة حيث وفرت إدارة القطاع خطوط إتصالات دولية للطلاب ليتمكنوا من الاطمئنان على زويهم فى السودان.



وثمن سعود جهود القيادة السياسية العظيمة والحكيمة فى احتواء أبناء الشعب السوداني و جميع شعوب المنطقة التى تمر بنزاعات داخلية مع القدرة على قيادة الدولة بحكمة وتحقيق معدلات تنمية فى مختلف الأصعدة مقدم تحية فخر واعتزاز لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية متمنياً لسيادته دوام التوفيق والسداد.