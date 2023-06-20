طريقة شائعة في طبخ الطعام تسبب السرطان.. دراسة جديدة

السرطان من أخطر الأمراض التى تهدد البشر، لذا يرغب الجميع فى معرفة طرق الوقاية من هذا المرض الخطير الذي يصيب الأطفال والكبار .



وللأسف هناك عدد كبير من الأطعمة والأكلات التى تساعد فى زيادة احتمالات الإصابة بـ السرطان حتى وإن تم إعدادها وتجهيزها فى المنزل خاصة عند تعرض الطعام لدرجة كحرارة عالية لا تناسب طبيعته وتغير تركيب الحمض النووي.

طريقة الطبخ والسرطان

ووفقا لموقع "إكسبريس" وجد فريق من علماء الصحة أن الطريقة التي نطبخ بها طعام تزيد من خطر الإصابة بمرض السرطان.

واكتشف باحثون من جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة، أن طهى الأطعمة في درجات حرارة عالية مثل اللحوم الحمراء والأطباق المقلية يزيد احتمالات حدوث السرطان خاصة عند تكرار هذا الأمر.

الاطعمة المقلية

وكشفت دراسة نشرت في ACS Central Science، أن الأطعمة التى تعرض للحرارة العالية وتشوه الحمض النووي لها يمكن امتصاصها فى الجسم أثناء الهضم وتخترق الحمض النووي للإنسان، ويخلق هذا ضررا مباشرا بالحمض النووي للمستهلك، ما قد يسبب طفرات جينية ترتبط بأمراض خطيرة فى مقدمتها السرطان

وعلى الرغم من أن الدراسة أجريت على الخلايا والفئران المزروعة في المختبر، إلا أن الفريق البحثي يعتقد أنه يمكن أن يكون له نفس التأثير على البشر.