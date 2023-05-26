10 علامات خطيرة تدل على مرحلة ما قبل السرطان يجب معرفتها. احذر

السرطان حالة قابلة للعلاج ولهذا عليك أن تلاحظ علامات المرض عندما يكون في مرحلته المبكرة، أحد أكبر تحديات التعافي من السرطان هو أن الأشخاص لا يفهمون العلامات المبكرة وبحلول الوقت الذي يصلون فيه إلى الطبيب يكون المرض قد تقدم بالفعل.

فيما يلي بعض العلامات السابقة للسرطان والتي تعتبر علامات التحذير من النمو السرطاني.



-الحمى المتكررة ليلاً

تختلف الحمى الناتجة عن النمو السرطاني كثيرًا عن الحمى التي نشعر بها أثناء نزلات البرد والإنفلونزا.

وفقًا لتقرير متاح على الموقع الإلكتروني لجون هوبكنز ميديسن ، "يمكن لخصائص معينة للحمى المتكررة أن تنبئ باحتمالية وجود صلة بالسرطان، يجب أن تنتبه بشكل خاص إذا: تحدث الحمى غالبًا في الليل ، وليس لديك علامات أخرى للعدوى وتعاني من تعرق ليلي."

- تغير في ملمس البشرة ولونها

لا ينبغي أبدًا تجاهل أي تغيير ملحوظ في نسيج ولون الجلد.

يحذر خبراء الصحة من فحص الشامات الموجودة على الجلد بانتظام، إذا كانت الشامة تتزايد في الحجم وتغير لونها ، فيجب عليك اختبارها من طبيبك.

-الألم المستمر

يدفع النمو السرطاني المناطق المنتظمة من الجسم مسببة ألمًا مفاجئًا ومستمرًا، في المرحلة الأولية ، قد يبدو الأمر غير ذي صلة حيث يبدو أن الألم يزول بعد فترة، لكن الألم المستمر دون أي سبب وجيه لا ينبغي تجاهله أبدًا.

-صعوبة في التنفس

تنبع هذه الأعراض من التعب، في حين أنه يمكن أن يكون هناك عدة أسباب لصعوبة التنفس ، بما في ذلك ضعف صحة القلب ، لا ينبغي استبعاد احتمال حدوث نمو سرطاني في الجسم.

إذا لاحظت تغيرات في قدرتك على التنفس أثناء القيام بمهام بسيطة مثل صعود الدرج ، فأخبر طبيبك بذلك.

-التعب

تستهلك الخلايا السرطانية العناصر الغذائية في الجسم من أجل نموها، هذا يسبب فقدان التغذية في الجسم وبالتالي يشعر الشخص بالضعف الشديد.

إن التعب الناجم عن السرطان لا يشبه التعب الذي نشعر به عادة عندما نقوم بالكثير من العمل البدني.

إذا كنت فجأة غير قادر على الاستمرار في عملك اليومي ، قم بزيارة طبيبك.

- فقدان الوزن الشديد

يعد فقدان الوزن غير المبرر مؤشرًا رئيسيًا على النمو السرطاني في الجسم، يمكن التحقق من ظهور السرطان إذا انتبه المرء لوزنه.

إذا كنت لا تحاول إنقاص الوزن أو لم تقم بإجراء أي تغييرات مهمة على نظامك الغذائي ونمط حياتك ولكنك لا تزال تفقد الكثير من الوزن ، فلا تسعد بذلك وبدلاً من ذلك تحقق مع الطبيب على الفور.

-تغيرات في وظائف الجسم

انتبه للتغيرات في وظائف جسمك، يمكن أن تكون هذه التغييرات ناتجة عن العديد من العوامل المختلفة (بعضها خطير ، على الرغم من عدم وجود العديد منها) ، كما تقول أخصائية الجهاز الهضمي بجامعة جونز هوبكنز آن ماري لينون .

يقول الخبير إن الإمساك أو الإسهال المفاجئ ، وصعوبة التبول أو التبرز ، وإخراج الهواء في البول أو اختلاط البول في البراز ، والشعور بأنك لا تفرغ أمعائك بالكامل ، ولا ينبغي تجاهل أي تغيير آخر عن وظيفة الأمعاء الطبيعية. .

-نزيف غير مبرر

عندما تنزف دون أن تصاب بكدمات ، يجب أن تعلم أن هناك شيئًا خاطئًا في جسمك.

النزيف مثل رؤية آثار الدم في البول أو البراز ، ورؤية بقع الدم على البلغم هي مؤشرات لأمراض خطيرة.

وهذا يشمل النزيف المهبلي بين فترات الدورة الشهرية أيضًا.

-كتل ونمو غير طبيعي

النمو غير الطبيعي على الجلد لا يشير أبدًا إلى أي شيء جيد.

يجب مراقبة الكتل الموجودة في الرقبة والإبط والفخذ والصدر والثدي بعناية ، وإذا استمرت لفترة طويلة أو تغيرت طبيعتها مثل النمو غير الطبيعي أو بدأت في الشعور بالألم ، فيجب فحصها من قبل الطبيب.

-فقدان الشهية

هناك طريقة أخرى يمكن أن يؤثر بها النمو السرطاني على جسمك وهي إزعاج شهيتك.

أبلغ العديد من المرضى عن علامات السرطان المبكرة لديهم بأنهم يشعرون بالشبع حتى عندما يكادون يأكلون أي شيء.

إذا كنت تواجه صعوبة في البلع ، فمن المستحسن أن يقوم خبير بفحص الحلق.

المصدر: timesofindia