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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد رسالة جمال شعبان.. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان بشأن الدولارات

جمال شعبان و محمد
جمال شعبان و محمد رمضان

وجه الدكتور جمال شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، رسالة جريئة للفنان محمد رمضان، وذلك بعد صورته بجانب الدولارات داخل الطائرة.

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وكشف جمال شعبان، عن لقائه بمحمد رمضان قائلا: "وعدني بالمساهمة في علاج حالات كثيرة وخاصة الحالات الخطيرة التي تعاني من اختلال كهرباء قلب والمعرضة لخطر السكتة القلبية."

وتابع جمال شعبان: "وبدأنا التواصل مع أول حالة من المنيا والترتيب لتركيب أول  جهاز يتكفل بتكاليفه كاملة والتي تصل إلى ٣٠٠ ألف جنيه مصري بداية .. وأول الغيث قطرة.

يذكر أن كتب جمال شعبان في منشوره : “يا ريت بالدولارات دي.. اللي واضح إنك مش محتاج لها.. تشتري منظمات كهربية للغلابة الكتير اللي في العناية المركزة وعندهم احتمال السكتة والتوقف القلبي المفاجئ، ومحتاجين جهاز لإنقاذ حياتهم يمكن دا يشفع لك يوم الزحام”.

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