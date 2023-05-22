بعد التحذير من الخروج غدا...كيف تحمي نفسك من العاصفة الترابية ؟

تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية و الرياح و الأتربة، مما حذر البعض من الخروج غدا من المنزل إلا في حالات الضرورة حتى لا تتعرض لـ العاصفة الترابية بالأخص الأطفال و كبار السن.

يمكن أن تسبب العواصف الترابية تأثيرات صحية مختلفة ، خاصة على صحة الجهاز التنفسي، يمكن أن تكون جزيئات الغبار الدقيقة سببًا لتهيج الجهاز التنفسي وتسبب في النهاية صعوبة في التنفس ، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي مثل الحساسية والربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن ومشاكل الجهاز التنفسي الأخرى.



نصائح لمنع العواصف الترابية



في المناطق التي تنتشر فيها العواصف الترابية ، يمكن اتخاذ تدابير وقائية لتقليل التعرض لجزيئات الغبار الدقيقة من أجل منع المشكلات الصحية المتعلقة بالغبار، بعض الإجراءات التي يمكن أن تساعد في مواجهة العواصف الترابية هي:

-البقاء في الداخل: بالنسبة للأشخاص الذين لديهم حساسية من الغبار ، فإن البقاء في المنزل مهم جدًا، أبقِ باب منزلك ونافذتك وفتحات التهوية والفتحات الأخرى مغلقة لمنع دخول الغبار إلى غرفة معيشتك.

-ارتداء قناع: يمكن أن يساعد ارتداء قناع أثناء الخروج في بيئة متربة في منع دخول جزيئات الغبار إلى أنفك.

-تغطية وجهك وعينيك: يمكن أن يساعد تغطية وجهك بغطاء وارتداء نظارات واقية في الهواء الطلق على منع دخول جزيئات الغبار إلى العينين والأذنين والفم والشعر، قد يؤدي التعرض للغبار إلى جعل بشرتك عرضة لحب الشباب ، ويسبب احمرارًا وحكة في العينين ، والعطس ، ودخول جزيئات الغبار إلى أذنيك وفمك.

-حافظ على رطوبة جيدة: البيئة الجافة والمتربة التي تسببها العواصف الترابية يمكن أن تجعلك تعاني من الجفاف ، والذي بدوره يمكن أن يهيج الجهاز التنفسي، ومن ثم فمن المهم أن تبقى رطبًا جيدًا، اشرب الكثير من الماء، يمكن أن يكون شرب ماء الليمون أفضل بديل آخر لمنع الجفاف.

-استخدام أجهزة تنقية الهواء: من المعروف أن أجهزة تنقية الهواء تحافظ على نقاء الهواء، يزيل جزيئات الغبار من الهواء عن طريق تنقية الهواء، من المعروف جيدًا HEPA (فلاتر الهواء عالية الكفاءة) أنها تحافظ على الهواء الداخلي نظيفًا وخاليًا من الغبار. ومع ذلك ، من المهم تنظيف المرشحات واستبدالها في الوقت المناسب.

-الحد من الأنشطة الخارجية: عندما تقترب عاصفة ترابية ، من الأفضل البقاء في المنزل ، خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في التنفس، في حالة خروجك إلى الخارج ، ارتدِ قناعًا وقم بتغطية وجهك وعينيك لمنع دخول الغبار إلى أنفك وعينيك وأذنيك.

يمكن أن يساعد اتباع هذه النصائح في تقليل تعرضك للعواصف الترابية.

المصدر: bibo.health

