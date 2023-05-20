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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بخلاف الكتلة .. علامات تشير للإصابة بـ سرطان الثدي

سرطان الثدي
سرطان الثدي

يبقى سرطان الثدي من أخطر أنواع السرطانات لدى النساء في عام 2020 ، تم تشخيص 2.3 مليون امرأة بسرطان الثدي وتم الإبلاغ عن 685000 حالة وفاة، هذا الرقم ينذر بالخطر لأنه يتم تشخيص سرطان الثدي في مرحلة لاحقة والعديد من النساء غير قادرات على اكتشاف العلامات في المرحلة المبكرة من المرض.

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يمكن علاج سرطان الثدي ، مثله مثل العديد من أشكال السرطان الأخرى ، إذا تم اكتشافه في المرحلة الأولى من المرض، هناك بعض العلامات المختلفة لسرطان الثدي ، بخلاف العلامة التقليدية وهي وجود كتلة في الثدي.

فيما يلي بعض العلامات غير العادية لسرطان الثدي، الغرض من هذا هو فهم مجموعة الأعراض المختلفة ، وليس تجاهلها واختبارها في أقرب وقت ممكن.

-سحب الحلمة

يمكن أن تشير الحلمة المنكمشة أو الداخلية إلى نمو سرطاني، في هذه الحالة ، لا تشير الحلمة إلى الخارج أو تشير إلى الداخل أو تكون مسطحة، يمكن أن يحدث إما في أحد الثديين أو في كلا الثديين.

في حين أن هناك عدة أسباب وراء ذلك مثل العدوى البكتيرية ، في عيب خلقي أو توسع القنوات الثديية ، في حالة الإصابة بسرطان الثدي ، تنقلب الحلمة فجأة، هناك أيضًا تغيير في لون ومظهر الحلمتين.

-تقشير الجلد
يعني تنقير الجلد عندما يبدو جلد الحلمة وكأنه قشر برتقال، هذه طريقة مختلفة عن الملمس الطبيعي لجلد الحلمة، الجلد المدمّل هو مؤشر على الإصابة بسرطان الثدي الالتهابي.

-إحساس بالحرقان

إذا شعرت بالدفء والتورم في ثديك ، فقد يكون ذلك بسبب سرطان الثدي، هذه علامة كلاسيكية لسرطان الثدي الالتهابي الذي يعتبر تجعد الجلد علامة رئيسية عليه.

في هذه الحالة ، يشعر الثدي أيضًا بألم ويشعر أيضًا بألم حاد في الثدي.

- إفرازات من الحلمات

يمكن أن تكون الإفرازات من الحلمات عبارة عن سائل دموي يخرج من الحلمتين أو حليب مثل السائل الذي يخرج من الحلمتين حتى عندما لا تكونين مرضعة، يمكن أن تحدث إفرازات الحلمة لأسباب أخرى ، ولكن إذا استمرت لفترة أطول ، قم بإجراء اختبار لها.


يبقى الورم أحد المؤشرات الرئيسية لسرطان الثدي. ومع ذلك ، هناك عدة أسباب لتكوّن كتل في الثدي والعديد منها ليس سرطانيًا.

تقول منظمة الصحة العالمية: "ما يصل إلى 90٪ من كتل الثدي ليست سرطانية، تشمل تشوهات الثدي غير السرطانية الكتل الحميدة مثل الأورام الغدية الليفية والخراجات وكذلك الالتهابات".

قد ينتشر سرطان الثدي إلى أجزاء أخرى من الجسم، الموقع الأول الذي ينتشر فيه سرطان الثدي هو العقد الليمفاوية تحت الذراع، مع مرور الوقت قد ينتشر إلى الرئتين والكبد والدماغ والعظام.

 كيف تقلل من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي؟

يمكن تجنب خطر الإصابة بسرطان الثدي من خلال إجراء تغييرات في عادات نمط الحياة التي تشمل الرضاعة الطبيعية لفترات طويلة ، والنشاط البدني المنتظم ، والتحكم في الوزن ، وخفض استهلاك الكحول ، وتجنب التعرض للتبغ ، وتجنب الاستخدام المطول للهرمونات وتجنب التعرض المفرط للإشعاع.

المصدر: timesofindia

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