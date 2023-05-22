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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هذا النوع أكثر أشكال مرض السكري التي لا يتم تشخيصها|خالي بالك

ذا النوع أكثر أشكال
ذا النوع أكثر أشكال مرض السكري التي لا يتم تشخيصها|خالي بالك

هناك أنواع مختلفة من مرض السكري والنوع الشائع من بينها هو النوع الثاني من مرض السكري الذي يصيب ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، يتوقع خبراء الصحة زيادة هائلة في عدد المصابين في المستقبل القريب.

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الأنواع الأخرى من مرض السكري هي: السكري من النوع الأول ، وسكري الحمل.
الأنواع غير الشائعة من مرض السكري هي: سكري بداية النضج لدى الشباب (MODY) ، سكري المناعة الذاتية الكامنة لدى البالغين (LADA) ، داء السكري من النوع 3 ومرض السكري من النوع 4.


ما هو مرض السكري من النوع 4؟


"السكري من النوع 4 هو نوع غير مشخص بشكل كافٍ ولكنه لا يزال تصنيفًا غير رسمي لمرض السكري ولا يتأثر بوزن الفرد ويتميز بمقاومة الأنسولين دون وجود السمنة لدى كبار السن، النظرية المقبولة عمومًا لمرض السكري من النوع 4 هي تراكمات غير طبيعية للدهون الداخلية في مناطق مثل الكبد تسبب مقاومة الأنسولين مشابهة لمرض السكري من النوع 2 "، كما وضح الدكتور توشار تايال ، استشاري رئيسي ، قسم الطب الباطني ، مستشفى CK Birla ، Gurugram.
يوضح الدكتور رانجا سانثوش كومار ، مستشفيات ياشودا ، حيدر أباد أن مرض السكري من النوع 4 لا يزال أحد أشكال مرض السكري التي لا يتم تشخيصها بشكل كافٍ لأن "هذا النوع من مرض السكري ليس له عامل الخطر المشترك لمرض السكري من النوع 2".
عامل الخطر المعياري لمرض السكري هو السمنة التي لا توجد في مرض السكري من النوع 4 وبالتالي تجعل من الصعب تشخيص هذه الحالة.


تشير دراسة أجريت عام 2015 على الفئران ، وهي واحدة من أكثر مصادر المعلومات المرجعية لمرض السكري من النوع 4 ، إلى أن مقاومة الأنسولين المرتبطة بالعمر ومقاومة الأنسولين المرتبطة بالسمنة هما شكلان مختلفان من الناحية الفسيولوجية لمرض السكري عند البالغين، اقترحت الدراسة أن مرض السكري من النوع 4 لا يتم تشخيصه لأنه يحدث في الغالب عند كبار السن الذين لا يعانون من السمنة.


"اكتشفت مختبرات معهد سالك لرونالد إيفانز ويي تشنغ أن مرض السكري في الفئران العجاف له سبب خلوي مختلف عن داء السكري من النوع 2 ، والذي ينتج عن زيادة الوزن، فالفئران المصابة بداء السكري من النوع 4 لديها مستويات عالية بشكل غير طبيعي من الخلايا المناعية تسمى T الخلايا التنظيمية (Tregs) داخل أنسجتها الدهنية. من ناحية أخرى ، كان لدى الفئران المصابة بداء السكري من النوع 2 مستويات منخفضة بشكل غير طبيعي من Tregs داخل الأنسجة ، على الرغم من وجود المزيد من الأنسجة الدهنية ، "وفقًا للمعلومات المتاحة على الموقع الإلكتروني لمعهد Salk ، التي أجرت دراسة الفئران.


كيف تتعامل مع مرض السكري من النوع 4؟


يقول الدكتور تايال: "تختلف إدارة مرض السكري من النوع 4 عن داء السكري من النوع 2 لأن فقدان الوزن قد لا يكون مفيدًا في هذه الحالة، هناك حاجة إلى مزيد من البحث في تشخيص وإدارة مرض السكري من النوع 4".
المصدر: timesofindia
 

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