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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع تقدم العمر.. اتبع هذه النصائح للحفاظ على قوة العظام

العظام
العظام

مع تقدم العمر، فإن المشكلة الأكثر شيوعًا التي تظهر عند النساء هي هشاشة العظام؛ حيث تبدأ العظام بالضعف، في كثير من الأحيان لا يعرف المرضى المسنون ما هي كثافة العظام في الواقع، ولماذا تسبب مشاكل في عظامهم.

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نصائح لزيادة صحة العظام لدى النساء مع تقدم العمر وكيفية تجنب هشاشة العظام -
-تناول فيتامين د
يقول أخصائي جراحة العظام واستبدال المفاصل: "يُنصح النساء في أي عمر أو بعد انقطاع الطمث بتناول فيتامين د، وكلما زاد فيتامين د في أجسامنا ، قلت فرص الإصابة بهشاشة العظام، يرسل فيتامين د الكالسيوم إلى العظام ومن المهم أن تتبع النساء نظامًا غذائيًا غنيًا بالكالسيوم يمكن أن يساعد في زيادة تناول الكالسيوم خاصة بعد انقطاع الطمث، هشاشة العظام هي حالة أخرى تبدأ فيها العظام باللين، يُنصح ببدء العلاج لهذا في مرحلة البداية للحصول على أفضل النتائج ".
 

-نظام غذائي غني بالبروتين
 

كلما زاد البروتين في أجسامنا ، كانت عظامنا أقوى، على سبيل المثال يبلغ وزن جسمك 60 كجم ، لذا فإن تناول 60 جرامًا من البروتين يوميًا ضروري للجسم.
 

-النشاط البدني المنتظم ضروري
 

"يعتقد الأشخاص أنه من الصعب جدًا أداء التمارين ، لكنني أقترح أن يمكن أداء التمارين بطرق سهلة للغاية مثل المشي البسيط لأنه يزيد من كثافة العظام، إذا مشى شخص ما حوالي ساعة واحدة في اليوم الذي وصلنا فيه إلى 6000-8000 خطوة ، فهذا مفيد جدًا للعظام ويمكن أن يساعد في تقوية عظامنا ، كما وضح يقول الدكتور تشاندا.

بصرف النظر عن ذلك ، يمكن للمرء أيضًا أداء تمارين تدريب الوزن، هذا لا يعني فقط الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية والقيام بتمارين ثقيلة ، يمكن للمرء أن يمارس تمارين الوزن مثل أوزان الكاحل أو المعصم التي تزن حوالي نصف كجم إلى 1 كجم، يمكن للمرأة ببساطة الاعتماد على هذه الأوزان والقيام بعملها اليومي الروتيني من خلال  المشي أو أي عمل منزلي آخر، إنه مفيد في توفير التحفيز للعظام ومساعدتها على القوة.
 

-مرونة العظام
 

من أجل المرونة ، من المهم أداء تمارين مثل اليوجا والسباحة حيث تساعد هذه التمارين في زيادة مرونة وحركة العظام ، وتقلل من فرص إصابة النساء بإصابات العظام.
 

أمور يجب تجنبها
 

تجنب شرب الكحول والتدخين، يزيد الأشخاص في الوقت الحاضر من تناول الكحول والتدخين مما قد يزيد من فرص الإصابة بهشاشة العظام ويمكن أن يقلل من القوة الكلية للعظام، لذلك من المهم تجنب استهلاك الكحول لتحسين وزيادة صحة العظام.
 

بصرف النظر عن كل هذه الأمور ، يُنصح بضرورة فحص كثافة عظامهم على فترات منتظمة، إذا كانت أي امرأة تعاني من آلام طويلة الأمد في الظهر وآلام أسفل الظهر وآلام في الجسم وكان فيتامين (د) لديها منخفضًا ، فعليها التحقق من كثافة عظامها في 4 - 5 سنوات في حالة ما قبل انقطاع الطمث، يوصى بفحص كثافة العظام كل 3 سنوات في حالة ما بعد انقطاع الطمث، من خلال كل هذه الخطوات ، يمكنك مراقبة كثافة العظام وصحة العظام بانتظام.
 

المصدر: timesofindia

 

العظام هشاشة العظام تجنب هشاشة العظام فيتامين د نظام غذائي غني بالبروتين التدخين

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