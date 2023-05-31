أضرار كارثية تصيب جسمك عند الامتناع نهائيا عن الملح

يعتقد بعض الأشخاص أن الامتناع عن تناول الملح نهائيا من أكثر العادات الصحية المفيدة للجسم ولكن للأسف فهذا الاعتقاد خاطئ وفقا للأبحاث الحديثة

فاتفق الأطباء على أن الإفراط فى تناول الملح يسبب أضرار عديدة على الجسم ولكن هذا لايعني الامتناع عنه نهائيا لأن الجسم يحتاج إليه، فالاعتدال هو سر الصحة



وذكر موقع “betterhealth” أهم الأضرار التى تصيب الإنسان عند الامتناع عن تناول الملح نهائيا

في الحالات الشديدة يمكن أن يؤدي نقص الملح إلى الصدمة وتقلصات العضلات والغيبوبة بل والموت.

انخفاض كفاءة الغدة الدرقية مما يسبب الإمساك وصعوبة التفكير والتعب والحساسية للبرد

الامتناع عن تناول الملح نهائيا يؤي لعدم توازن الكهارل مما يعرض الانسان للمعاناة من مشاكل القلب ويقلل كفاءة عضلات وأنسجة الجسم ويسبب الجفاف والدوخة والإرهاق وتقلصات العضلات وفقدان الرطوبة

انخفاض ضغط الدم بمعدلات خطيرة مما يسبب الإغماء والدوخة والغثيان وتشوش الرؤية .