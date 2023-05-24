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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تنبيه .. الإكثار من مشروب صحي شهير يسبب حصوات الكلى

الام حصوات الكلى
الام حصوات الكلى

تعد  حصوات الكلى من أكثر المشكلات الصحية التى تسبب آلاما قوية فى الجسم لذا فالوقاية منها أمر فى غاية الأهمية لتجنب المرور بهذه المعاناة.

وذكر موقع “stylecraze” أن هناك مشروبا صحيا يستخدمه الكثير من الأشخاص لتقوية المناعة وإنقاص الوزن يزيد من فرص تكوين حصوات الكلى.

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وفقًا لأبحاث التغذية السريرية ، فإن الإفراط فى عصير البنجر يعرض الجسم لمشاكل صحية عديدة فهو غني بالأكسالات وقد يساهم في تكوين حصوات الكلى.

  إذا كانت لديك حصوات الكلى بالفعل أوتعافيت منها قريبا، فقد يوصيك طبيبك بالتوقف عن تناول عصير البنجر أو تقليله.

تشمل أعراض حصوات الكلى الحمى والقيء والغثيان والإسهال وآلام حادة في البطن والفخذ وتغير لون البول، وهناك أربعة أنواع من حصوات الكلى ، والكالسيوم هو أكثرها شيوعًا.

عصير البنجر
عصير البنجر

 يمكن أن تتحد المعادن فى الجسم مع مواد أخرى خاصة الأوكسالات وتبدأ فى تكوين حصوات الكلى  هناك أبحاث محدودة متاحة حول البنجر مما يؤدي إلى انخفاض امتصاص الكالسيوم في حين أنه  مصدر جيد للعناصر الغذائية الأخرى مثل الفيتامينات والمعادن ، إلا أنه منخفض في الكالسيوم.


فبالرغم من فوائد عصير البنجر غني بالأوكسالات ويمكن أن يساهم بشكل مباشر في حصوات الكلى و يزيد من إفراز أكسالات البول ، مما قد يؤدي إلى تكون حصوات أكسالات الكالسيوم لذا يجب تناوله بكميات محدودة.

حصوات الكلى عصير البنجر أعراض حصوات الكلى تقوية المناعة تغير لون البول انقاص الوزن

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