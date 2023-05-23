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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طعام رخيص جدا يحمى من السرطان .. تناوله يوميا

السرطان
السرطان

يعد البقدونس من أرخص أنواع الخضار المتاحة فى الأسواق وله فوائد صحية متعددة ولكن هل تعلم أنه يساعد فى الوقاية من السرطان 
ووفقا لما جاء فى موقع “realsimple” فإن تناول البقدونس يوميا يقلل من مخاطر الاصابة بمرض السرطان حيث أظهرت الأبحاث وجود ارتباطا إيجابية وأن له القدرة على خفض نشاط الخلايا السرطانية. 

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هذا بالاضافة الى احتواء البقدونس على مواد تمنع هجرة الخلايا السرطانية من الأماكن المصابة إلى أجزاء الجسم وغزوها ويحفز الاستجابة المناعية الوقائية

ويقترح الباحثين استخدام بعض المواد الموجودة فى البقدونس مع أدوية أخرى مضادة للسرطان قد يلعب دورًا في علاج السرطان في المستقبل القريب

ويتميز البقدونس بقدرته الخارقة على تطهير الجسم من السموم مما يقوى المناعة ويرفع كفاءة الأجهزة والخلايا فى محاربة السرطان خاصة أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التى ثبت فاعليتها فى قهر هذا المرض والوقاية منه.

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