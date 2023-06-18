أبو شعر كبير.. شاهد أجمل فيديوهات العالمي نويل روبينسون فى مصر

أثار خبر مجيء التيك توكر الألماني نويل روبينسون إلى مصر اهتمام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية، فهو من مشاهير العالم.

ويشتهر التيك توكر الألماني نويل روبينسون بشعره الكبير جدا واستخدامه فى إدخال المرح على المواطنين من مختلف أنحاء العالم.

ويمتلك نويل روبينسون أكثر من 32 مليون متابع على تيك توك، لذا تعد فيديوهاته بيئة خصبة للترويج.



وحاز الفيديو الذي روج فيه التيك توكر نويل روبينسون إلى زيارته لمصر، على أكثر من 9 ملايين مشاهدة لأشخاص من مختلف جنسيات العالم.

وروج التيك توكر نويل روبينسون خلال فيديوهاته لمنطقة الحسين وزار الأهرامات والأحياء المصرية الشهيرة والبسيطة فى نفس الوقت، حيث صور مع مجموعة من العمال والبسطاء المصريين أثناء تجمعهم فى أحد الشوارع المصرية.

نويل

وقام التيك توكر نويل روبينسون بأداء رقصته الشهيرة أمام المواطنين المصريين البسطاء وعمال رعاية الخيل والجمال “الخيالة والجمالة ” فى الأهرامات.

وتتسم رقصات التيك توكر نويل روبينسون بخفة الدم وترسم الضحكة على وجوه الحاضرين، حيث يقوم بالرقص بطريقة مرحة على أنغام الأغانى الشعبية فى البلد الذى يزوره، ثم يفاجئهم بخلع غطاء الرأس ويظهر شعره الكبير، ما يفاجئ المواطنين.

نويل مع المصريين

وإليكم أبرز فيديوهات التيك توكر نويل روبينسون التى صورها فى مصر خلال الأيام الماضية:

https://www.tiktok.com/@noelgoescrazy/video/7245708447994465562?_r=1&_t=8dGgBNisE7h&social_sharing=v1

https://www.tiktok.com/@noelgoescrazy/video/7244954946024525083?_r=1&_t=8dGgGcHkAGU&social_sharing=v1

https://www.tiktok.com/@noelgoescrazy/video/7245335453870607643?_r=1&_t=8dGgELo1XZG&social_sharing=v1