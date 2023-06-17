خطأ كارثي في أعياد الميلاد يسبّب أمراضًا خطيرة

اعتاد الأشخاص على فعل بعض الأشياء أثناء أعياد الميلاد أبرزها التورتة المزينة بالشموع التى توضح عمر الشخص، ولكن وجد الباحثون مؤخرا أن عادة النفخ في شموع التورتة التى تعد أهم طقس في احتفالات أعياد الميلاد من أكثر العادات الخاطئة المسببة للأمراض وانتقال العدوى بين جميع الأعمار.

ونشرت قناة العربية مؤخرا دراسة علمية جديدة بجامعة كليمسون الأمريكية ناقشت مخاطر هذه العادة المنتشرة في أعياد الميلاد.

أظهرت أن النفخ في شموع التورتة في أعياد الميلاد ينشر البكتيريا عليها ويصيب الحاضرين بأمراض عديدة.



وفحصت الدراسة تورتة كريمة قبل وبعد إطفاء الشموع وللأسف بعد انتهاء النفخ اصبحت تحتوي على نحو 1000 بكتيريا، في حين أنها قبل الإطفاء كانت خالية تمامًا من البكتيريا لذا لابد من إنهاء هذه العادة من طقوس أعياد الميلاد



كشفت الدراسة، أن سبب وجود هذه الكمية من البكتيريا على التورتة حدث بسبب قطرات الماء التى تخرج من الفم أثناء الإطفاء فالقطرة الواحدة تحمل من 10 إلى 1000 نوع بكتيريا.

أوصى الباحث صاحب الدراسة إذا كان من الصعب التوقف عن عادة نفخ الشموع في أعياد الميلاد خاصة بين الأطفال فيمكن إزالة طبقة الكريمة من التورتة أو الشوكولاتة الموجودة على الوجه لمنع انتقال البكتيريا والأمراض المعدية.

