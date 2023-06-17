عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خطأ كارثي في أعياد الميلاد يسبّب أمراضًا خطيرة

أعياد الميلاد
أعياد الميلاد

اعتاد الأشخاص على فعل بعض الأشياء أثناء أعياد الميلاد أبرزها التورتة المزينة بالشموع التى توضح عمر الشخص، ولكن وجد الباحثون مؤخرا أن عادة النفخ في شموع التورتة التى تعد أهم طقس في احتفالات أعياد الميلاد من أكثر العادات الخاطئة المسببة للأمراض وانتقال العدوى بين جميع الأعمار.

 

رائحة الفم الكريهة مؤشر لـ 10 أمراض خطيرة.. الكلى والسرطان الأبرز

ماذا يحدث للجسم عند الامتناع عن تناول الملح تماما

ونشرت قناة العربية مؤخرا دراسة علمية جديدة بجامعة كليمسون الأمريكية ناقشت مخاطر هذه العادة المنتشرة في أعياد الميلاد.

أظهرت أن النفخ في شموع  التورتة في أعياد الميلاد ينشر البكتيريا عليها ويصيب الحاضرين بأمراض عديدة.

وفحصت الدراسة تورتة كريمة قبل وبعد إطفاء الشموع وللأسف بعد انتهاء النفخ اصبحت تحتوي على نحو 1000 بكتيريا، في حين أنها قبل الإطفاء كانت خالية تمامًا من البكتيريا لذا لابد من إنهاء هذه العادة من طقوس أعياد الميلاد


كشفت الدراسة، أن سبب وجود هذه الكمية من البكتيريا على التورتة حدث بسبب قطرات الماء التى تخرج من الفم أثناء الإطفاء فالقطرة الواحدة تحمل من 10 إلى 1000 نوع بكتيريا.

أوصى الباحث صاحب الدراسة إذا كان من الصعب التوقف عن عادة نفخ الشموع في أعياد الميلاد خاصة بين الأطفال فيمكن إزالة طبقة الكريمة من التورتة أو الشوكولاتة الموجودة على الوجه لمنع انتقال البكتيريا والأمراض المعدية.
 

اعياد الميلاد تورتة احتفالات أعياد الميلاد العادات الخاطئة التورتة دراسة علمية جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعب مفاجأة.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

زواج عرفي ومخدر في العصير.. إعترافات المتهمة الثانية بجريمة طبيب الساحل

خطفت الأنظار بجمالها .. أحدث ظهور لطليقة وائل كفوري بعد خسارة وزنها

الكيلو نزل 13 جنيها| زلزال يضرب أسعار الأرز وهذا سعره الأن في المحلات

قرار عاجل من الهند يوفر لمصر مليارات الدولارات

البوكس بكام؟ السجائر تثير حيرة المستهلكين.. وهذا سعرها الحقيقي والرسمي

الأهلي يتجنب الوداد.. الكشف عن نظام بطولة دوري السوبر الإفريقي

الكاف يزف بشرى للأهلي بعد تتويجه ببطولة أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الكبدة والكلاوي والفشة

نوع من القهوة يسبب السرطان .. خبير يكشف التفاصيل

طريقة عمل صينية البطاطس من دون لحوم

لو ابنك ما حلش في الثانوية العامة.. حيل تحافظ على حماسه أثناء الامتحانات

اكتشف الآثار الجانبية بعد عمليات استئصال السرطان

مع تقلبات الجو الكثيرة .. إليك طرق علاج برد الصيف

نشرة المرأة والصحة| معلومات عن مرض لقاء سويدان.. ونصيحة غير تقليدية لطلاب الثانوية العامة

6 تغيرات في حياتك اليومية لعلاج القولون

ترشيحاتنا

ذي الحجة.. ما يقوله المسلم عند رؤية الهلال 10 كلمات فيها ثواب عظيم

خطأ كارثي في أعياد الميلاد يسبّب أمراضًا خطيرة

يصل لـ65 عامًا فى يوليو 2040..رفع سن المعاش بـ قانون التأمينات الجديد

عشت معاه سنة كاملة بدون زواج | طليقة وائل كفوري تفجر مفاجأة

فيديو أغضب الملايين| شاب يوثّق وفاة والده لحصد المشاهدات .. ماذا فعل؟

وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل جلاش يوناني| بمذاق لا يقاوم

وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحرًا

خطفت الأنظار بجمالها .. أحدث ظهور لطليقة وائل كفوري بعد خسارة وزنها

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحرًا

نشر فيديوهاته من أول احتضاره حتى وصوله للقبر.. شاب يغضب الملايين بسبب والده

شهريار الفن.. حلمي بكر تزوّج 13 مرة وأنجب في الثمانين| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ