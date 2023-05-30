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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رائحة الفم الكريهة مؤشر لـ 10 أمراض خطيرة.. الكلى والسرطان الأبرز

انتبه .. رائحة الفم
انتبه .. رائحة الفم الكريهة مؤشر لـ 10 أمراض خطيرة| الكلى وا

رائحة الفم الكريهة من أكثر المشكلات الصحية شيوعا بين جميع الأعمار، وفى بعض الأحيان تكشف الإصابة ببعض الأمراض فى أجهزة الجسم المختلفة مثل الكلى والسرطان.

وفى الحقيقة رائحة الفم الكريهة لها أسباب متنوعة ولا تقتصر فقط على نظافة الفم، لذا نجد بعض الأشخاص يعانون منها رغم غسلهم للفم بالفرشاة والمعجون.

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وذكر موقع “ clevelandclinic ” أهم  أسباب رائحة الفم الكريهة سواء أمراض الفم أو التى تصيب مختلف أعضاء الجسمن وهى: 

جفاف الفم: يساعد اللعاب على غسل فمك ، لذا إذا كان جسمك لا ينتج كمية كافية من اللعاب، فقد يؤدي ذلك إلى رائحة الفم الكريهة، يمكن أن يسبب التدخين جفاف الفم ، كما أنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض اللثة وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن تسبب بعض الأدوية جفاف الفم.


سرطان الرأس والرقبة: تشمل أعراض سرطان الفم أو البلعوم (يوجد بلعومك بين الأنف والفم) تقرحات لا تلتئم وألم بالفم وصعوبة في البلع وكتلة في الرقبة وفقدان الوزن غير المبرر.

سرطانات الرقبة
سرطانات الرقبة


مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD): هو اضطراب في الجهاز الهضمي، حيث يتسرب حمض المعدة أو السوائل إلى المرئ، وهو الأنبوب الذي يأخذ الطعام من الفم إلى المعدة.


حصوات اللوزتين: عندما يعلق الطعام في اللوزتين (الموجودان في مؤخرة الحلق) ، فإنه يتصلب أحيانًا في رواسب الكالسيوم التي تسمى حصوات اللوزتين.


أمراض اللثة: التهاب اللثة هو التهاب في اللثة يمكن أن يسبب احمرارًا وتورمًا ونزيفًا وإنه ناتج عن طبقة البلاك ، وهي طبقة لزجة تتراكم على أسنانك ويمكن إزالتها بالفرشاة والخيط وعدم علاج التهاب اللثة إلى يؤثر على دواعم السن مما يحدث إتلاف أنسجة اللثة ويمكن أن يؤدي إلى فقدان الأسنان والعظام حول الأسنان.


التهابات في الأنف أو الحلق أو الرئتين: الأشخاص المصابون بالالتهاب الرئوي، على سبيل المثال يسعلون سائلًا تفوح منه رائحة كريهة.

التهاب الرئتين
التهاب الرئتين


داء السكري: يعاني الأشخاص المصابون بداء السكري من مخاطر متزايدة للإصابة بأمراض اللثة، ويمكن أن تجعل أمراض اللثة من الصعب إدارة مرض السكري لأنه يمكن أن يزيد نسبة السكر في الدم.


أمراض الكبد أو أمراض الكلي: عندما يعمل الكبد والكلى بشكل صحيح ، فإنهم يقومون بتصفية السموم من الجسم، ولكن في الأشخاص المصابين بأمراض الكبد أو الكلى، لا يتم التخلص من هذه المواد السامة وهذا يمكن أن يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة.


متلازمة سجوجرن: يمكن أن يؤدي مرض المناعة الذاتية هذا إلى آلام في العضلات وجفاف العين وجفاف الجلد وجفاف الفم والذي غالبًا ما يرتبط برائحة الفم الكريهة.

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