تجنب تناول الحلويات.. كيفية التخلص من رائحة الفم أثناء الصيام

قالت الدكتورة العنود معتز اختصاصيه طب الأسنان؛ إن رائحة الفم أثناء الصيام ترجع لعدة أسباب أولها عدم صحة الأسنان ووجود تسوس في الأسنان، إضافة إلى بعض أنواع الأطعمة التي تسبب رائحة الفم مثل الثوم والبصل أو الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر؛ كما أن التدخين يسبب جفاف الفم ويؤدي إلى تقليل اللعاب ويساعد على وجود رائحة بالفم بالإضافة إلى بعض الأدوية مثل أدوية الضغط والتي تسبب جفاف بالفم وتساعد على وجود رائحة الفم.

وأضاف خلال لقائها عبر فضائية العربية؛ أنه من الضروري تفريش الأسنان على الاقل مرتين يوميا واستخدام خيط الأسنان مره على الأقل يوميا ويفضل استخدام المسواك أثناء فترات الصيام إذ أنه من المطهرات الجيدة للفم؛ مضيفة أنه من الضروري شرب المياه بكمية مناسبة لا تقل عن 10 أكواب يوميا مع تجنب التدخين وتجنب تناول الحلويات واستبدالها بالفواكه بقدر المستطاع وتجنب تناول المشروبات الغازية والتقليل من الشاي والقهوة.