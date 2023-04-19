عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تجنب تناول الحلويات.. كيفية التخلص من رائحة الفم أثناء الصيام

رائحة الفم
رائحة الفم

قالت الدكتورة العنود معتز اختصاصيه طب الأسنان؛ إن رائحة الفم أثناء الصيام ترجع لعدة أسباب أولها عدم صحة الأسنان ووجود تسوس في الأسنان، إضافة إلى بعض أنواع الأطعمة التي تسبب رائحة الفم مثل الثوم والبصل أو الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر؛ كما أن التدخين يسبب جفاف الفم ويؤدي إلى تقليل اللعاب ويساعد على وجود رائحة بالفم بالإضافة إلى بعض الأدوية مثل أدوية الضغط والتي تسبب جفاف بالفم وتساعد على وجود رائحة الفم.

 

وأضاف خلال لقائها عبر فضائية العربية؛ أنه من الضروري تفريش الأسنان على الاقل مرتين يوميا واستخدام خيط الأسنان مره على الأقل يوميا ويفضل استخدام المسواك أثناء فترات الصيام إذ أنه من المطهرات الجيدة للفم؛ مضيفة أنه من الضروري شرب المياه بكمية مناسبة لا تقل عن 10 أكواب يوميا مع تجنب التدخين وتجنب تناول الحلويات واستبدالها بالفواكه بقدر المستطاع وتجنب تناول المشروبات الغازية والتقليل من الشاي والقهوة.

صحة الأسنان الثوم والبصل جفاف الفم السكر الصيام التدخين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العيد السبت.. أول دولة تعلن موعد عيد الفطر المبارك

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد العمال

15 درجة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس عيد الفطر

2500 جنيه رسميا|آخر سعر للذهب وعيار 21 الآن قبل ساعات من العيد

رضا عبد العال يُعلق على أداء نجم الأهلي: مرمطون وجاي كيد نساء

خصم 3 نقاط من الأهلي.. رد حاسم من اتحاد الكرة على مطلب سموحة

هبوط قوي يضرب الدولار عالميا|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه لم تحدث منذ شهور

معوق ضخم.. وزيرة الهجرة تكشف السبب وراء تأخر عودة المصريين العالقين في السودان

ترشيحاتنا

بايرن ميونخ يبحث عن معجزة أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

ارتفاع الأسعار في بريطانيا قد يجبر الحكومة على رفع الفائدة.. تفاصيل

أسعار صرف العملات.. الدولار بـ30.83 جنيه والدينار يتخطى الـ100

حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

طرح تكميلى للوحدات السكنية بمشروع "جنة" بمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد

سعر الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم 19-4-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح ورقة نقدية بـ 500 جنيه.. الحقيقة والتفاصيل

عائد تراكمي 39% أم ثروة بلس 23%.. تفاصيل الشهادتين والفرق بينهما وموعد الاستحقاق

بلاش بلبلة.. القومي للبحوث الفلكية يكشف الموعد النهائي لعيد الفطر المبارك |تفاصيل

ماذا يحدث لجسمك عند خلط زيت الزيتون والزعتر.. خبير تغذية يجيب

فيديو

ميسرة: النفخ الأوفر غير لائق على أصالة ومناسب لـ مايا دياب

النهاية ستكون سعيدة للمشاهدين.. أحداث نهاية مسلسل جعفر العمدة

عقوبة كهربا.. اتحاد الكرة يعلق وتحرك عاجل في الأهلي

بعد واقعة سموحة.. خبير لوائح يكشف مصير مشاركة الشناوي في السوبر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ