كيفية شراء الألعاب للأطفال في العيد

قال محمد حسن وكيل شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ إن الألعاب بالنسبة للأطفال أهم شيء لأن من خلالها يتم زيادة نسبة زكائهم ومهارتهم بالإضافة إلى أنها تساعد على المرح والسعادة.

وأضاف محمد حسن خلال لقائه في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد الفضائية ورئاسة تحرير الكاتب أحمد حمدي مع الأعلامية لميس سلامة؛ أن كل يوم هناك أفكار جديدة ونتمنى تخصيص مدينة لصناعة ألعاب الأطفال وذلك لأن الألعاب تساعد على تخريج الطاقة السلبية لديهم بالأضافة إلى أن الألعاب تخلق روح المنافسة والقيادة وروح الجماعة .

وأوضح وكيل شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ أن الموبايل والتاب تجعل الطفل يتعامل مع شاشة أما بالنسبة للألعاب فهي تؤكد على عامل التفاعل مع شئ ملموس مع شعوره أن اللعبة صديقته ويشعر أنه هو القائد للألعاب ؛ موضحا أن الألعاب من الأفضل أن تكون بناء على رغبة الطفل وليس الوالدين مع مراعاة ميول الطفل ورغباته وإنتقاء الألعاب المناسبة لسنه وشخصيته.