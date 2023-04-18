عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيفية شراء الألعاب للأطفال في العيد

ألعاب الأطفال
ألعاب الأطفال

قال محمد حسن وكيل شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ إن الألعاب بالنسبة للأطفال أهم شيء لأن من خلالها يتم زيادة نسبة زكائهم ومهارتهم بالإضافة إلى أنها تساعد على المرح والسعادة.

وأضاف محمد حسن خلال لقائه في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد الفضائية ورئاسة تحرير الكاتب أحمد حمدي مع الأعلامية لميس سلامة؛ أن كل يوم هناك أفكار جديدة ونتمنى تخصيص مدينة لصناعة ألعاب الأطفال  وذلك لأن الألعاب تساعد على تخريج الطاقة السلبية لديهم  بالأضافة إلى أن الألعاب تخلق روح المنافسة والقيادة وروح الجماعة .

وأوضح  وكيل شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ أن الموبايل والتاب تجعل الطفل يتعامل مع شاشة أما بالنسبة للألعاب فهي تؤكد على عامل التفاعل مع شئ ملموس مع شعوره أن اللعبة صديقته ويشعر أنه هو القائد للألعاب ؛ موضحا أن الألعاب من الأفضل أن تكون بناء على رغبة الطفل وليس الوالدين مع  مراعاة ميول الطفل ورغباته وإنتقاء الألعاب المناسبة لسنه وشخصيته.

 

أطفال الغرفة التجارية بالقاهرة القائد الموبايل الطاقة السلبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

360 انخفاضا لـ الجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار21 بالمصنعية

ادعاءات إخوانية .. مصدر أمني: لا صحة لإنهاء نزيل حياته في مركز الإصلاح والتأهيل

بشأن الهدنة.. بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية

الطن نزل 3 آلاف جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تحذيرات من الأرصاد| تفاصيل التحول المفاجئ في الطقس.. وموعد المنخفض الجوي

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

اجتماع عاصف بـ الأهلي .. ننشر عقوبات الانسحاب من مباراة السوبر المصري

الزمالك يطلب عودة حارس المرمى من رحلة الاحتراف.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الزراعة ×المحافظات.. ضبط لحوم وأسماك مملحة غير صالحة

داخل شقته.. العثور على جثة سائق مقتولا في الجيزة

3.7 % زيادة بأسعار الذهب بمصر والجرام يربح 630 جنيها منذ بداية 2023

هدية الرئيس للأسوانيين.. وزير النقل يعلن بدء التشغيل التجريبي لكباري السيل والمضيق

التتر السبب|مش هشتغل مع محمد سامي تاني.. حقيقة خلاف مخرج جعفر العمدة وزينة

البحوث الفلكية تستعد لاستطلاع هلال عيد الفطر 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحبس زبائنه.. مطعم على شكل زنزانة في دولة عريبة.. شاهد

مش بيسيب حقه| هذه الأبراج الأكثر انتقاما..هل أنت منهم؟

علامة في الوجه تنذر بـ ارتفاع الكوليسترول بالدم.. تعرف عليها

الدبابير الآسيوية القاتلة تهدد بريطانيا.. ما القصة؟

فيديو

الموضوع كبير.. قصة رجل حامل في سن الأربعين.. تفاصيل مذهلة/ فيديو جراف

قلدت رمضان وطولها مفأجاة وتمسح أحذية ضيوفها.. طقوس زينة الغريبة في التصوير

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

فيديو محير.. ظهور علامات ليلة القدر عند الأهرامات/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ