أقوى طرق علاج الجيوب الأنفية الطارئة والمزمنة.. اكتشفها

يرغب الكثير من الأشخاص فى معرفة طرق علاج التهاب الجيوب الأنفية فى ظل التقلبات الجوية المنتشرة خلال هذه الفترة لأنها شديدة الألم



ووفقا لما جاء فى موقع “ clevelandclinic” هناك العديد من الخيارات العلاجية لالتهاب الجيوب الأنفية تختلف حسب أعراضك ومدة إصابتك بها

ويمكنك علاج التهاب الجيوب الأنفية في المنزل عن طريق مجموعة من الخيارات السهلة :

مزيلات الاحتقان.

أدوية البرد والحساسية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC).

شطف الأنف بمحلول ملحي .

شرب الكثير من السوائل.

إذا لم تتحسن أعراض التهاب الجيوب الأنفية بعد 10 أيام ، فقد يصف مقدم الخدمة ما يلي:

مضادات حيوية.

مزيلات الاحتقان الفموية أو الموضعية.

بخاخات الستيرويد الأنفية التي تُصرف بوصفة طبية ولا تستخدم البخاخات أو القطرات بدون وصفة طبية لمدة تزيد عن ثلاثة إلى خمسة أيام - فقد تؤدي في الواقع إلى زيادة الاحتقان.

علاج الجيوب الانفية

علاج التهاب الجيوب الأنفية المزمن



يعالج الاطباء التهاب الجيوب الأنفية المزمن من خلال التركيز على الحالة الأساسية ويمكن أن تشمل العلاجات ما يلي:

بخاخات الستيرويد الأنفية.

بخاخات مضادات الهيستامين الموضعية أو الحبوب التي تؤخذ عن طريق الفم.

مضادات الليكوترين ، مثل مونتيلوكاست.

جراحة لعلاج المشاكل الهيكلية أو الاورام الحميدة أو الالتهابات الفطرية.