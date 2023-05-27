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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

العواصف الترابية مغبّرة الدنيا .. أهم 7 أدوية لعلاج التهابات الجيوب الأنفية

الجيوب الانفية
الجيوب الانفية

تزداد حالات المعاناة من التهاب الجيوب الأنفية فى تقلبات الطقس والعواصف الترابية وتسبب آلاما قوية لأصحابها بل تؤثر فى بعض الأحيان على الأذن والأسنان.

ويحدث  التهاب الجيوب الأنفية للجميع وليس لمرضى الحساسية فقط وذلك عندما يتعرضون لعوامل  تؤدي لتورم في الأنسجة المبطنة للجيوب الأنفية مثل استنشاق الهواء الملوث أثناء العواصف الترابية.

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وفى بعض الحالات تكون الحيل المنزلية غير كافية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية ولابد من تناول بعض الأدوية والعلاجات للتخلص منها.

وذكر موقع “ clevelandclinic”  قائمة بأسماء أفضل أدوية علاج التهاب الجيوب الأنفية والتى معظمهما تنتمى إلى المضادات الحيوية.

أوجمنتين (أموكسيسيلين / كلافولانات).
أموكسيسيلين.
دوكسيسيكلين.
ليفوفلوكساسين.
سيفيكسيم.
سيفودوكسيم.
كليندامايسين.

تنبيه: يجب على من لديهم حساسية البنسلين توخى الحذر عند استخدام المضادات الحيوية وكذلك من يتناولون أدوية أخرى أو لديهم أمراض مزمنة للوقاية من أى مضاعفات خطيرة.

حساسية البنسلين
حساسية البنسلين
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