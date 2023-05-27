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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بتدخل البيوت .. كيف تحمي نفسك من العاصفة الترابية القوية

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية

تجتاح البلاد اليوم موجة قوية من العاصفة الترابية لدرجة أنها دخلت بعض البيوت وهذا النوع من التقلبات الجوية يهدد صحة الجميع  وليس من يعانون من ضيق التنفس أو مشكلات الصدر فقط .

 

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وإذا كنت مضطرا للتواجد فى الخارج أثناء العاصفة الترابية فنعرض لك هذه الاحتياطات التى تساعد فى الوقاية من الأضرار وذلك وفقا لموقع "“health ”

غطي أنفك وفمك بكمامة من نوع جيد أو قطعة قماش مبللة لتقليل الغبار المستنشق من العاصفة الترابية ويفضل استخدام  قناع P2 أو P3 

احرص على تغطية الفم بالقناع بشكل صحيح وأن يكون ضيقا على الوجه حتى لاتتسرب جزيئات التراب منه لجهازك التنفسي أثناء انتشار العاصفة الترابية.

 
ابتعد فى هذا اليوم عن ممارسة التمارين العنيفة خاصة إذا كنت تعاني من السكري أو مشكلة بالتنفس.
ابق في الداخل مع إغلاق النوافذ والأبواب ووضع قطعة قماش مبللة على حواف الشبابيك والأبواب 
 

ارتداء الكمامة بشكل صحيح
ارتداء الكمامة بشكل صحيح

اذا كنت فى الخارج فحاول التواجد فى  أماكن بها مكيفات الهواء لتنقيته من ذرات التراب.

وإن كنت داخل سيارتك فقلل كمية الغبار التي تدخلها عن طريق تحويل مدخل الهواء إلى إعادة تدوير للوقاية من أضرار العاصفة الترابية.
 

العاصفة الترابية الوقاية من العاصفة الترابية ضيق التنفس ممارسة التمارين مكيفات الهواء

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