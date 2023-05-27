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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نفسك اتكتم من التراب .. 5 أطعمة لعلاج ضيق التنفس

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية

يعد  ضيق التنفس من المشكلات الشائعة خلال التقلبات الجوية وانتشار العاصفة الترابية فحتى الأصحاء معرضون للمعاناة من هذه المشكلة. 

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ويتسبب ضيق التنفس فى المعاناة من مضاعفات كثيرة نتيجة عدم وصول الكمية الكافية من الأكسجين للجسم مما يجعل الإنسان يشعر بالضعف وقلة التركيز وعدم الاتزان والدوخة وغيرها الكثير وقد تصل في بعض الأحيان للإغماء خاصة بين المصابين بأمراض الصدر.

وفيما يلي نعرض قائمة ببعض الأطعمة والمشروبات التى تساعد فى علاج ضيق التنفس سواء لمصابين بأمراض الصدر أو من تعرضوا لاستنشاق الغبار فى العاصفة الترابية وذلك وفقا لموقع “pharmeasy ”. 


القهوة السوداء 
 يقلل شرب القهوة السوداء من ضيق التنفس بسبب احتوائها على مادة الكافيين الذي يساعد على ارتخاء عضلات مجرى الهواء وتشير نتائج الدراسة إلى أن الكافيين يحسن قليلاً من ضيق التنفس لدى مريض الربو.  

الزنجبيل
يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل التهاب الرئة وقد يساعدك شرب شاي الزنجبيل الدافئ أو الماء على تهدئة نفسك والتنفس بسهولة.

الزنجبيل
الزنجبيل

 الكركم 
يحتوي الكركم على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات تبقيك بعيدًا عن جميع أنواع العدوى عن شرب حليب الكركم.

 الكركم هو العنصر النشط الذي يساعد على درء ردود الفعل التحسسية وإفراز الهيستامين وكل هذه الصفات من الكركم يمكن أن تساعد في تقليل ضيق التنفس، وفقًا لدراسة ، فقلل الكركمين من شدة النوبة ويمنع النوبات لدى مريض الربو.

فوائد_الكركم_مع_الحليب
فوائد_الكركم_مع_الحليب

 البصل 
الكيرسيتين الموجود في البصل يقاوم اللهاث وضيق التنفس الناتج عن الحساسية وهو مضاد قوي وطبيعي للهستامين يثبط تخليق المركبات التي تؤدي إلى رد فعل تحسسي وضيق في التنفس. كما أنه يحتوي على مركبات الكبريت التي تمنع التهابات الجهاز التنفسي.  

يجب على المصابين بالربو أن يبشروا نصف بصلة ويخلطوا بكميات كبيرة من العسل ويستهلكونها مرة واحدة كل يوم ويمكنك تقطيع البصل إلى نصفين وتركه بجانب سريرك ؛ يضمن لك التنفس بسهولة خلال الليل.

البصل
البصل

أحماض أوميجا 3 الدهنية 
تساعد الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية مثل سمك السلمون والتونة في التعامل مع ضيق التنفس و أنها تساعد في منع الحالات الالتهابية التي يمكن أن تؤدي إلى ضيق التنفس.

ضيق التنفس العاصفة الترابية إرتخاء عضلات التقلبات الجوية التهاب الرئة الجهاز التنفس

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