طعام رخيص موجود بالمنزل يحمي من أمراض القلب المميتة

تصنف أمراض القلب بأنها من أكبر مسببات الوفاة فى العالم خاصة أنها متعددة وكثيرة جدا مثل الضغط المرتفع والموت المفاجئ.

ولكن الأبحاث العلمية وجدت أن هناك طعاما متوفرا بالمنزل يساعد فى الوقاية من مخاطر أمراض القلب وسعره زهيد مقارنة بالخضروات والأطعمة الأخرى.



ووفقا لما جاء بموقع “stylecraze” فإن تناول البصل الأحمر يعمل على تحسين صحة القلب، وتساهم مركبات الفلافونويد الموجودة بالبصل الأحمر في صحة القلب.

البصل غني بالكبريتات العضوية والتي يمكن أن تساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، كما يحتوي البصل على ثيوسلفينات التي تعمل كمخففات طبيعية للدم وتقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، أما الكيرسيتين الموجود في البصل لديه القدرة على محاربة أمراض القلب وله خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تعزز صحة القلب.

البصل الأحمر

ويعتقد أن البصل مسؤول عن انخفاض حالات الإصابة بأمراض القلب بين الفرنسيين على الرغم من نظامهم الغذائي عالي السعرات الحرارية.

يمكن للبصل تحسين مستويات الكوليسترول، وهذا يفيد القلب في النهاية، ووفقًا لتقرير صادر عن مطبعة جامعة كامبريدج، تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في البصل على خفض مستويات LDL الكوليسترول السيئ لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

يمنع البصل الصفائح الدموية من الالتصاق ببعضها البعض ، ما قد يؤدي إلى التجلط وفي النهاية النوبات القلبية ويمكنه منع ارتفاع ضغط الدم ، وبالتالي تجنب خطر الإصابة بأمراض القلب.

أظهرت دراسة أخرى أجريت على الأرانب أن البصل يمكن أن يمنع تصلب الشرايين ويتحقق ذلك من خلال تعزيز نشاط الفيبرين و إزالة جلطات الدم الصغيرة.