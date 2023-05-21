جنون البقر عاد من جديد .. إليك أهم المعلومات عنه

أثار ظهور حالة غير نمطية من مرض جنون البقر في أمريكا حالة من القلق لدي البعض خاصة أنه تم الإعلان عن انتشاره فى البرازيل فى الأشهر الماضية

وبالرغم من سيطرة الجهات المختصة فى مصر على الوضع وتعليق الاستيراد مؤقتا منها إلا أنه يجب علينا معرفة المعلومات الهامة عن هذا المرض بعد ظهوره فى دولة أخرى .

ووفقا لموقع “rochester”، فإن مرض جنون البقر يمكن أن ينتقل للبشر ويصيبهم بأمراض خطيرة خاصة داء كروتزفيلد جاكوب ويمكن أن يسبب الوفاة

ويستهدف مرض جنون البقر بشكل أساسي الجهاز العصبي فى الإنسان حيث أنه يسبب أعراض ومشاكل خطيرة أهمها موت الدماغ وتدهور سريع للوظائف العقلية والإصابة بالخرف بل وحدوث اضطرابات عصبية عضلية

ويعد انتقال مرض جنون البقر للإنسان هو السبب الرئيسي للإصابة بمرض كروتزفيلد جاكوب وهو يصيب الجهاز العصبي ويمكن ن يؤدي للوفاة وبالرغم من انتقاله من الحيوان للإنسان إلا أنه لاينتقل عن طريق العدوى بين البشر إلا فى حالة نقل الدم.

الحالة الوحيدة للعدوي بين البشر

ويمكن أن يتسبب تناول منتجات الماشية المصابة مثل البرجر والسوسيس في إصابة الإنسان بمرض جنون البقر لذا لابد من التأكد من بيانات هذه الأطعمة المدونة على العبوة أو شراء منتجات محلية موثوقة أو حتى إعدادها فى المنزل

هذا بالرغم من أن مخاطر الإصابة بمرض كروتزفيلد جاكوب نتيجة تناول لحوم الأبقار والحليب ومنتجات الألبان يحدث بنسب قليلة جدا ولكن اتخاذ الاحتياطات اللازمة أمر أفضل لسلامة الجسم والوقاية من الأمراض

