عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جنون البقر عاد من جديد .. إليك أهم المعلومات عنه

جنون البقر
جنون البقر

أثار ظهور حالة غير نمطية من مرض جنون البقر في أمريكا حالة من القلق لدي البعض خاصة أنه تم الإعلان عن انتشاره فى البرازيل فى الأشهر الماضية 

وبالرغم من سيطرة الجهات المختصة فى مصر على الوضع وتعليق الاستيراد مؤقتا منها إلا أنه يجب علينا معرفة المعلومات الهامة عن هذا المرض بعد ظهوره فى دولة أخرى .

ووفقا لموقع “rochester”، فإن مرض جنون البقر يمكن أن ينتقل للبشر ويصيبهم بأمراض خطيرة خاصة داء  كروتزفيلد جاكوب ويمكن أن يسبب الوفاة

حقيقة البطيخ المسرطن.. 4 علامات تكشف بسهولة عن الفاكهة المحقونة

احترس .. علامات تكشف الفاكهة المحقونة بمواد كيميائية تسبب السرطان

نتناولها يوميا .. 7 أطعمة تسبب السرطان.. احذرها

الشعور بالبرد في الصيف يكشف الإصابة بـ 5 أمراض

ويستهدف مرض جنون البقر بشكل أساسي الجهاز العصبي فى الإنسان حيث أنه يسبب أعراض ومشاكل خطيرة أهمها موت الدماغ وتدهور سريع للوظائف العقلية والإصابة بالخرف بل وحدوث اضطرابات عصبية عضلية

ويعد انتقال مرض جنون البقر للإنسان هو السبب الرئيسي للإصابة بمرض كروتزفيلد جاكوب وهو يصيب الجهاز العصبي ويمكن ن يؤدي للوفاة وبالرغم من انتقاله من الحيوان للإنسان إلا أنه لاينتقل عن طريق العدوى بين البشر إلا فى حالة نقل الدم.

الحالة الوحيدة للعدوي بين البشر
الحالة الوحيدة للعدوي بين البشر

ويمكن أن يتسبب تناول منتجات الماشية المصابة مثل البرجر والسوسيس في إصابة الإنسان بمرض جنون البقر لذا لابد من التأكد من بيانات هذه الأطعمة المدونة على العبوة أو شراء منتجات محلية موثوقة أو حتى إعدادها فى المنزل 

هذا بالرغم من أن مخاطر الإصابة بمرض كروتزفيلد جاكوب نتيجة تناول لحوم الأبقار والحليب ومنتجات الألبان يحدث بنسب قليلة جدا ولكن اتخاذ الاحتياطات اللازمة أمر أفضل لسلامة الجسم والوقاية من الأمراض
 

جنون البقر انتشار جنون البقر مرض جنون البقر الجهاز العصبي الإصابة بالخرف كروتزفيلد جاكوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

موضوعات متعلقة

صحي ولذيذ.. طريقة عمل البرجر المحمر فى الفرن

أضرار بدائل السكر الدايت تفوق التوقعات | أبرزها مرض السكري

احترس .. علامات تكشف الفاكهة المحقونة بمواد كيميائية تسبب السرطان

علاج التسلخات عند الأطفال والرضع .. إليك أفضل الأدوية والكريمات

2.5 مليون وفاة سنويا بسببه .. إليك أفضل بدائل الملح

جمبري الغلابة بلاش منه ..طبيبة تحذر من مأكولات بحرية منتشرة فى السوق

متع نفسك من غير زيادة وزنك.. إليك طريقة عمل الجيلي الدايت

تحذير للرجال .. هذا الخطأ يصيبك بأخطر أمراض البروستاتا 

ترشيحاتنا

بعد استقبال سلطان عمان بمطار القاهرة.. السيسي يصل إلى قصر الاتحادية.. شاهد

نجم الوداد السابق: سنواجه الأهلى على «ملعب الرعب»

مخادع .. رئيس مجموعة فاجنر يفجر مفاجأة بشأن تصريحات زيلينسكي عن باخموت

عقوبات بالحبس والغرامات.. هل ما حدث في امتحانات الصف الثالث الإعدادي غش ولا تسريب؟

بيان عاجل من بايدن بشأن أزمة التخلف عن سداد الديون بأمريكا

ارتفع مجددا.. أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يتجاوز2500 جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطات جديدة لحظة انفجار طائرة F-18 في قاعدة جوية إسبانية| فيديو

جنون البقر عاد من جديد .. إليك أهم المعلومات عنه

فحص شعر يكشف إصابتك بالنوبة القلبية قبل حدوثها | تفاصيل

الجمهور يسأل| هل سيشارك الشناوي بنهائي إفريقيا؟.. والجهاز الطبي للأهلي يجيب

فيديو

بحضور مارتن سكورسيزي.. جلسة تصوير لأبطال فيلم Killers of the Flower Moon

7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

هل لجأت والدة كريستيانو للسحر حتى ينفصل عن جورجينا؟.. فيديوجراف

محمد رمضان بطل العمل.. إيمان العاصى ترد بقوة على زينة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ