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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يزيد فى الشتاء .. إليك طرق علاج ضيق التنفس

يزيد فى الشتاء ..
يزيد فى الشتاء .. إليك طرق علاج ضيق التنفس

يعد ضيق التنفس من المشكلات الشائعة خاصة خلال فصل الشتاء وهو يشكل خطورة كبيرة على الجميع وفى الحقيقة توجد أسباب عديدة وراء ضيق التنفس مثل أمراض القلب والرئة والتوتر.

ووفقا لما جاء فى موقع “clevelandclinic” تعتمد طريقة علاج ضيق التنفس على سبب الإصابة بها خاصة إذا كنت مصابا بأحد الأمراض التى تتسبب فى ضيق التنفس.

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تمرن 

يمكن أن تقوي التمارين قلبك ورئتيك حتى لا يضطروا إلى العمل بجد.
تقنيات الاسترخاء

يمكن لمزودك أن يمنحك تقنيات الاسترخاء وتمارين التنفس لممارستها و يمكن أن تساعد هذه في علاج ضيق التنفس من حالات التنفس الأساسية ، وكذلك القلق.


دواء 

 يمكن للأدوية المستنشقة التي تسمى موسعات الشعب الهوائية أن ترخي المسالك الهوائية ويتم وصفها للربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن ويمكن أن تساعد الأدوية لتخفيف الألم أو القلق في ضيق التنفس.
العلاج بالأكسجين 

سيصف الطبيب أحيانا أكسجينًا إضافيًا إذا كان مستوى الأكسجين في الدم منخفضًا جدًا ويتم توصيله من خلال قناع أو أنبوب في أنفك.

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