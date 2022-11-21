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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

استحمل رخامتي| كتب كتاب حديث السوشيال ميديا.. والسبب شقيق العروسة

كتب كتاب
كتب كتاب

أثار مقطع كتب كتاب ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بسبب حديث شقيق العروسة الأكبر، الذي عبر فيه عن حبه لها ومكانتها الكبيرة لديه بكلمات مؤثرة وأبيات شعر.

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وقال شقيق العروسة أحمد رابح كتب كتاب أختى الصغيرة وبعتذر للعريس عما كنت أفعله معه وقت الخطوبة وإنه “استحمل رخامتى ”لكن كان إحساس صعب أنه حد ياخد اختى منى 

وأضاف شقيق العروسة: “أختى وصاحبتي وعشرة عمر وأسرارى معاها وحياتى معاها فصعب عليا أوى واحد يجي من برة ياخدها بكل سهولة”.

وقال شقيق العروسة عبارات لزوج اخته بإحساس عالى، حيث قال له زوجتك اختى حبيبة التى لها من اسمها نصيب فى قلبي.. زوجتك اختى قرة عيني وحبيبتي بلا غيرة رفيقة العمر مضمونة.

واختتم شقيق العروسة: “استحلفك بالله أن تتقى الله فيها وأنا واثق فيك وربنا يباركلكم”.

إليك مقطع فيديو كتب الكتاب كاملا …

شقيق العروسة كتب كتاب سوشيال ميديا السوشيال السوشيال ميديا كلمات مؤثره

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